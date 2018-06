Mascherano anuncia que deja la selección argentina tras la eliminación ante Francia

Acabó el partido, con Argentina ya eliminada, y Javier Mascherano abandonó la selección. Se marcha. "Se acabó esta historia", ha comentado el exjugador del Barcelona. "Dimos todo hasta el final, no empezamos bien, lo dimos vuelta. Pero el empate de ellos nos hizo muchísimo daño", ha asegurado dolido por la caída ante la selección francesa con un descomunal Mbappe. Messi aún no ha dicho nada sobre su futuro inmediato con Argentina.





"En lo personal, a partir de ahora, ser hincha de Argentina. Se acabó", ha dicho Mascherano, explicando que "en el fútbol muchas veces no pasan las cosas que uno desea". No tenía ganas ni de hablar, abatido como andaba el 'Jefecito' por cerrar de forma tan triste su paso por la selección argentina. "No hay mucho por decir, el partido estuvo ahí. Es hora de decir adiós".