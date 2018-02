Mata desequilibra un derbi con alternativas

A. DIEZ | valladolid

La Cultural regresó de vacío del José Zorrilla después de plantar cara al Real Valladolid y conseguir igualar un derbi que en media hora ya iba 2-0 a favor de los blanquivioletas. Sin embargo, y a pesar de la reacción de los jugadores dirigidos por Rubén de la Barrera, un penalti a falta de diez minutos para la conclusión echó por tierra el buen trabajo realizado en tierras vallisoletanas, donde finalmente los tantos de Rodri y de Samu fueron estériles al terminar cayendo por 3-2.

Sigue la racha irregular del conjunto leonés en la Liga. Tras ganar al Lorca, perder ante Osasuna y volver a vencer al colista la semana pasada, ayer volvió a tocar cruz para seguir una semana más al filo del descenso. Le cuesta a la Cultural encadenar dos resultados positivos y así, es natural que se llegue al tramo decisivo del curso con muchas dudas. Sin embargo, es algo normal entre quienes quieren salir del pozo. La Segunda está más igualada que nunca. Y como ayer, deciden pequeños detalles.

Y es que el ayer conjunto visitante acusó la salida en tromba del Valladolid en su casa. Los de Luis César se encuentran en una dinámica positiva (cuatro partidos sin perder) y eso se acaba notando. En Zorrilla hubo dos partes bien diferenciadas durante los primeros 45 minutos. Las de acoso local, y las de reacción leonesa. Así, a los 11 minutos el Valladolid ya se había puesto por delante gracias al golazo de Hervías. Fue un mazazo para la Cultu, que poco después recibiría otro.

Y es que a pesar de buscar la reacción con tímidas llegadas al marco defendido por Masip, lo que llegó fueron ocasiones locales. Primero, con una gran intervención de Palatsí tras un zapatazo de Anuar. Y poco después, con el segundo, obra del máximo goleador de la categoría. Jaime Mata no desaprovechó un centro del propio Anuar para encarrilar el envite. El segundo llegaba tras un disparo de Mario Ortiz en una de las escasas advertencias a Masip.

El 2-0 en menos de media hora obligaba a la Cultural Leonesa a buscar una reacción o dejar que el alud de ocasiones del Valladolid terminara en goleada. Así, con mucho que ganar y poco que perder, los leoneses dieron un paso adelante para comenzar a inquietar al rival. La reacción no tardó en llegar y dio alas a los pupilos de De la Barrera, que con el gol de Rodri a trancas y barrancas en el minuto 33 metieron el miedo en el cuerpo al Valladolid, que se echó hacia atrás.

Comenzó a triangular bien, jugando sus mejores minutos en una primera mitad cuya primera mitad fue para el olvido. En el tramo final embotelló a los de casa, que vieron como una falta ejecutada por Buendía se marchó fuera por centímetros. La que entró, justo antes del descanso, fue la que tuvo Samu Delgado, que puso las tablas en el derbi y con el 2-2 dejó todo abierto para la segunda mitad. En apenas diez minutos, la Cultu pasó de tener el partido perdido, a plantar cara al Valladolid.

Tras el paso por la caseta, los de Rubén de la Barrera salieron decididos a terminar de darle la vuelta al marcador. Se le vio en los primeros compases creyendo en sus posibilidades ante un Valladolid muy temeroso y fallón que, no obstante, poco a poco fue sacudiéndose la presión a la que fue sometido. Nada más comenzar, Señé probó fortuna con un disparo que no encontró portería. La Cultural Leonesa no se andaba con chiquitas.

El segundo acto no tuvo, eso sí, tantas llegadas de peligro en ambos portales, si bien la emoción se mantuvo hasta el tramo final. Tras la fase de dominio visitante, llegó la de los locales, a quienes los cambios sentaron bien. Gianniotas y Ontiveros dotaron de otro aire a los pucelanos, que causaron más problemas a la zaga leonesa. En el minuto 67 Palatsí tuvo que intervenir a una doble ocasión tras un centro del griego que remató Luismi. No parecía que nadie, llegado el tramo final del envite, renunciara a la victoria. Sin embargo, un penalti terminó desequilibrando la balanza. Un centro de Ontiveros terminó con un empujón en el interior del área de David García sobre Jaime Mata. El colegiado no lo dudó y señaló penalti. Desde los once metros, el goleador blanquivioleta no falló y situó el 3-2 en el minuto 80. Los últimos diez minutos fueron un ataque y gol visitante… pero sin gol.

Y es que la Cultural trató por tierra, mar y aire, buscar el 3-3. Pero se resistió. El Real Valladolid defendió con uñas y dientes el marcador favorable e incluso pudo sentenciar el choque de forma definitiva en alguna contra, como la que tuvo Mata en el 92. Tras un final de locos en el que pudo haber marcado cualquiera, el marcador ya no se movería y el derbi terminaría llevándoselo el Valladolid. La Cultural, tras remontar un 2-0 en contra, se quedó a medias, aunque mereció mejor suerte.