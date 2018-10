Matthieu gana protagonismo

OTERO CONDE | PONFERRADA

Debutó de la mano de Carlos Terrazas a principios de año en Majadahonda (el día que se lesionó Yacouba Diori) y participó en varios partidos, pero contando con muy pocos minutos. Esta última pretemporada llamó la atención y también lo está haciendo en la recta inicial de la Liga. En un equipo de gente con la que cuenta Bolo, el francés no se ha quedado atrás, contando con minutos de calidad que no ha desaprovechado: «Espero ayudar al equipo. Jugaré donde me digan. Creo que estamos haciéndolo bastante bien, pero creo que lo podemos hacer mejor y marcar más goles. Es el objetivo. Estoy viendo que el míster está teniendo confianza en mí. Voy a trabajar mucho y estar ahí siempre».

En las filas del Rápido de Bouzas milita el berciano Rodri Alonso, que llegó este verano procedente del Bergantiños. El delantero espera tener protagonismo en el choque ante su gente: «Tengo muchas ganas de que llegue el domingo. No he jugado en El Toralín y si puedo jugar, será muy especial. Espero hacerlo. Es el equipo de mi tierra y va a estar mi gente en la grada. No hemos empezado muy bien, pero estamos mejorando y esperamos que vayamos a más. El sábado debimos ganar. No es una excusa lo de que seamos casi todos nuevos porque el año pasado también ocurrió y todo les salió a las mil maravillas. Yo creo que podemos hacer aún una buena temporada. Éste es un partido muy complicado. La Deportiva es de los mejores equipos del grupo, pero no vamos a salir a por el empate», apuntó el atacante en Radio Bierzo.

La mejor noticia del día de ayer fue que Bolo tenía a todos sus muchachos entrenando, incluyendo a David Grande y a Dani Pichín, que confirmó que lo del domingo en Coruxo fue un mero susto.

Primera destitución

Ya hay prisas (hace tiempo) en el CF Salmantino/UDS y eso ha llevado a sus dirigentes a destituir a su entrenador tras la sexta jornada. La derrota ante el Fabril, que llevaba un punto, ha sido el detonante. 17º con cinco puntos, equipo más goleado y único conjunto al que no le ha ganado la Ponferradina, la debutante escuadra blanquinegra busca ya relevo al murciano, que no se lo esperaba: «La situación no es tan problemática como para que yo tuviera que salir. En verano hubo mucha tardanza en fichajes, lesiones y demás y no nos ha dado tiempo a demostrar que lo que puede hacer este equipo». Los dirigentes han esgrimido que el equipo no genera ilusión como razón para echarle.

Campos es el primer técnico que cae en el grupo I. En el III ya se fueron para casa en semanas precedentes los de CD Castellón y Eivissa.