El mayor banco privado de Rusia ficha a Messi

Leo Messi se ha convertido en la imagen del mayor banco privado de Rusia y patrocinador de la Copa Mundial de Fútbol en el país, Alfa-bank, informó este viernes la entidad rusa. "Messi será la imagen del Alfa-bank", dijeron a Efe en el servicio de prensa del banco ruso. Una portavoz de la institución bancaria precisó que el contrato con uno de los deportistas mejor pagados del mundo es solo para este año, pero rehusó dar detalles sobre su contenido.

Lionel Messi endorses Russia's Alfa-Bank ahead of the World Cup. Alfa will hope he's luckier than Ronaldo, who endorsed rival Otkritie before it collapsed https://t.co/buvgW4KqrP pic.twitter.com/ElvZ3fF24q