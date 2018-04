Mayweather sale ileso tras ser disparada la comitiva en la que viajaba

Floyd Mayweather, excampeón mundial de boxeo, ha salido ileso del ataque con disparos que ha sufrido la comitiva en la que viajaba, en Atlanta (Estados Unidos). El expúgil, de 41 años, se dirigía hacia un hotel en furgoneta cuando un vehículo empezó a disparar.

Uno de los guardaespaldas del exboxeador resultó herido en una pierna, informa el portal TMZ. "Parece que no fue un tiroteo al azar sino que el agresor apuntó al vehículo donde viajaba Mayweather", explicó un portavoz policial, que confirmó que el legendario boxeador no sufrió heridas.

I don't know nothing about tomorrow but I'm living for today.



Photo Credit: @moneyyaya pic.twitter.com/H7HC12hZGv