«Me gustaría volver a la Deportiva»

f. r. otero | ponferrada

Manolo Rubio (Leganés, 20 de mayo de 1975) será rival de la Deportiva este domingo. No será la primera vez, pero sí la primera desde que abandonó el club berciano, si bien ya colgó los guantes y ahora se dedica a entrenar. De momento es el preparador de porteros del CF Fuenlabrada, líder del grupo I de Segunda División B y próximo rival de la Ponferradina.

Y antes lo fue del Rayo Majadahonda, equipo en el que se retiró tras lograr el ascenso a Segunda División B. Jugó en dos etapas en CD Leganés y en su filial, en el segundo equipo del Atlético, Levante UD, Cultural, Deportiva, UD Logroñés y Rayo Majadahonda y entrenó con el Atlético Bembibre media temporada.

Rubio participó en alguna actividad del décimo aniversario del primer ascenso del equipo berciano a la categoría de plata y también en los homenajes a Franganillo. Mantiene casa en Ponferrada, juega los veranos el Torneo de Bembibre y también ha estado viendo al equipo blanquiazul en algunos partidos: «Fueron seis años maravillosos a nivel deportivo y humano». En declaraciones a EsRadio Bierzo, Rubio se refirió al partido que se puede ver este fin de semana en El Toralín y al momento de los dos equipos que se van a ver las caras: «Ellos necesitan los puntos, pero nosotros también. Creo que va a ser un partido muy bonito. La Deportiva viene de ganar dos encuentros y ha dado un saltito. Está en un lugar que no le corresponde en la clasificación, pero creo que va a dar mucho que hablar en la segunda vuelta. Y nosotros no hemos perdido fuera y sumamos siete victorias lejos de nuestro campo». El ex arquero deportivista reflexionaba sobre el primer partido de Liga, que supuso la primera y única derrota del Fuenlabrada en la Liga (1-2 ante el Fabril Deportivo): «Creo que la primera derrota hasta nos vino bien tras una buena pretemporada. Nos dejó una sensación de que esto no iba a ser fácil, a pesar de la buena plantilla que teníamos. Apuntalamos el aspecto defensivo con dos fichajes más, uno de ellos el del Cata Díaz, y nos comportamos muy bien y estamos siendo muy sólidos, sobre todo atrás».

Para acabar, Rubio respondió a una pregunta sobre si entrenaría a la Deportiva en caso de que le hiciesen una oferta: ««Son hipótesis, aunque siempre he dicho que me gustaría volver a trabajar para la Deportiva. Ahora estoy muy involucrado en este proyecto y estamos dando pasitos cortos y seguros. Me recuerda a lo que viví en Ponferrada cuando llegué. La Ponferradina siempre la llevo en el corazón y todo lo que sea echarle una mano va a estar en mi idea».