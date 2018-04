roberto arias | león

Rubén de la Barrera, entrenador de la Cultural, que volvía a ocupar su sitio en el banquillo tras cumplir sus cuatro partidos de sanción, se mostraba satisfecho por el juego y la victoria lograda por su equipo: «Creo que no podemos ganar sin sufrir. El gol del Córdoba te obliga a recordar anteriores partidos en los que sin sufrimiento esto no se entiende, dentro de un partido el que estuvimos a un grandísimo nivel. Creo que todos los jugadores han hecho lo que tocaba en todo momento, compitiendo de manera colectiva, con muchísima brillantez en muchos momentos y, sobre todo, con un grado de compromiso, de solidaridad y denotando lo que realmente somos, un equipo, que es a la postre lo que nos ha permitido ganar y seguir prolongando una muy buena dinámica, identificando claramente que es lo que lo ha permitido».

Sobre la importancia del encuentro manifestó: «En anteriores ocasiones también lo habíamos hecho bien pero luego el resultado no nos dio la razón. Me quedo con la versión actual de la Cultural, con mucho juego y volumen, y sobre todo muchísima fuerza y generosidad por parte de todos, los que salen al inicio como los que tienen que ayudar al equipo durante los minutos que sean. Creo que esa es la clave, lo que nos va a permitir seguir optando a conseguir el gran objetivo que tenemos, y no tengo ninguna duda de que si ambas cosas las seguimos conjugando lo vamos a conseguir de aquí al final de temporada».