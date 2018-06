«Mejor que aquí no puedo estar»

otero conde | ponferrada

Saúl Crespo cerró su segundo contrato como blanquiazul, el primero como profesional. En el verano del 2015 la Deportiva le hacía uno por tres temporadas y lo cedía un año al Atlético Astorga y otro a la Arandina CF. En esta campaña llegó sin hacer ruido a la primera plantilla deportivista, eso sí, con contrato de jugador de la base, y acabó siendo titular. Jugó 29 partidos de Liga, 21 como titular. Su renovación hasta junio del 2020 y su cambio de tipo de contrato supone un salto cualitativo para el ponferradino, que llegó en edad cadete al club blanquiazul procedente del Cuatrovientos.

En declaraciones a EsRadio en El Bierzo, Saúl subrayó su satisfacción por el acuerdo, a pesar de haber tardado en llegar: «Más a gusto que aquí no voy a estar en ningún sitio y más que yo nadie quiere que las cosas salgan bien. Se ha alargado un poquito la negociación, pero ya está todo hecho y estoy muy contento. Yo sabía desde que desde el primer momento el club quería contar conmigo, pero también quería esperar a ver quién era el entrenador, su idea y conocer cómo quedaba todo antes de dar un paso. Creo que he aprovechado estos tres años. Aunque en Astorga y en Aranda de Duero e incluso en Ponferrada no fueron bien las cosas en lo colectivo, en lo individual creo que me han ido las cosas bastante bien y jugué muchos partidos. Después de estas tres temporadas tengo ganas de que mi equipo ya pueda hacer un buen año».

Saúl recomienda a los jugadores de base trabajo, porque su ejemplo es el de que jugadores de la cantera también cuentan. Y Bolo ya ha hablado con él: «Me parece un entrenador majo, afable y sus ideas concuerdan con lo que quiero para la Deportiva incluso como aficionado y pienso que nos va a dar muchas alegrías. Intentará hacer un buen equipo, que sea una piña e ir todos a una para conseguir el objetivo del ascenso».

Por último, Saúl se mostró contento con el fichaje de Trigueros: «Me he alegrado del fichaje su llegada. Coincidimos en la Arandina CF y es mi amigo. Es un buen jugador, pero ya lo verá la gente en el campo».