Mejor panorama tras un mal inicio

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

La temporada de pesca en los ríos leoneses no fue todo lo buena que se esperaba en sus primeros días de desarrollo. A pesar de que este se adelantó al día 1 de abril las condiciones, tanto climatológicas como de los cauces no fueron las óptimas para que los miles de leoneses que esperaban dar rienda suelta a su pasión en estas primeras fechas encontraran en premio esperado.

La lluvia, especialmente en la jornada del sábado, las aguas frías y en cierta medida los caudales de los ríos fueron determinantes para que los más madrugadores no vivieran una apertura en positivo. Pocas truchas y en algunos casos ninguna fueron el resultado de varias horas en el agua o al lado de ella. Eso sí, en algunos casos los que lograron dar con la presa tuvieron la suerte de que esta fuera más bien grande. Algo normal en estas primeras fechas de la veda en la que las truchas procedentes de los embalses llegan a los ríos.

Respecto a estos, a pesar de que la tónica dominante fue similar en buena parte de los ríos leoneses, en algunos tramos la situación mejoró, especialmente el domingo y a lo largo de los primeros días de esta semana para los pescadores que, no obstante, tampoco se prodigaron en exceso en cuento a número en las primeras jornadas de abril, a la espera muchos de ellos de que las condiciones vayan mejorando y con ello la posibilidad de dar con las truchas como premio.

Esa mejoría especialmente en el tiempo es la tónica de estos días y de los próximos augurando un fin de semana más que positivo. Coincidiendo con el inicio de la Semana Santa se espera que la actividad en los ríos aumente de forma considerable y con ello la temporada alcance una dinámica más notoria respecto a los días pasados.

No es de extrañar por ello que gran parte de los pescadores que desempolvaron sus cañas para el estreno de la veda en la provincia leonesa no estuvieran contentos y satisfechos aunque otros en cambio, a pesar de que la jornada no se les dio como esperaban sí pudieron disfrutar de una pasión que hasta el 31 de julio llenará de pescadores los ríos provinciales, con la salvedad de que esa presencia, como viene siendo costumbre, dependerá también de la situación de los ríos, la accesibilidad de los tramos y la posibilidad de dar no sólo con truchas de gran tamaño, también con un número al menos considerable de ellas.

Las previsiones apuntan a que la mejoría en la situación sea palpable ya en este fin de semana y conforme transcurran los días y las condiciones para que los pescadores leoneses, caña en mano, puedan mostrar su pasión.