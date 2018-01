El mejor regalo, una victoria

álex estébanez | ponferrada

El fútbol pondrá esta tarde (El Toralín, 17.00 horas) el colofón a las fiestas navideñas con el inicio de la segunda vuelta de la competición en el grupo I de Segunda División B. La Deportiva recibe al San Sebastián de los Reyes en busca de la cuarta victoria seguida, después de cerrar el año venciendo de forma consecutiva a Cerceda, Toledo y Fuenlabrada, aunque lo hará con el equipo en cuadro debido a las salidas de Pallarés y Caiado en el inicio del mercado invernal y a las ausencias de los sancionados Yac y Ríos Reina.

Como ya advirtió en el choque ante el Toledo, a Carlos Terrazas no le preocupa este extremo siempre que pueda contar con un once de garantías para plantear el partido, una situación que le salió bien en la ciudad imperial y que espera repetir esta tarde. Con once jugadores de campo disponibles, la principal duda en el equipo berciano está en la portería, tras la incorporación esta semana del guardameta Mandaluniz. El entrenador anunció el viernes que está «en perfectas condiciones» para jugar, por lo que podría debutar hoy mismo defendiendo el marco blanquiazul.

El resto del equipo titular estaría formado por Jon García, Fernando Román y Álvaro Moreno en defensa, con Cidoncha, que vuelve tras lesión, Andy y Jorge García en el centro del campo. Por delante, la línea de medias puntas sería para Iago Díaz, Menudo e Isi, quedando Yuri como referencia arriba. Como es habitual en los partidos de casa, Terrazas no ha dado lista previa de convocados, por lo que habrá que esperar a las horas previas al partido para saber qué jugadores del filial entran en la convocatoria y si ésta se completa con dieciocho futbolistas.

La Deportiva necesita esta victoria para seguir poniendo tierra de por medio sobre la zona de descenso, de la que la separan tres puntos, y de paso comenzar a recortar diferencias con los puestos de arriba. Los blanquiazules comienzan la segunda vuelta con diez puntos de desventaja sobre el cuarto y no pueden permitirse tropiezos en casa.

Por su parte, el Sanse viajó ayer a Ponferrada con una convocatoria en la que no está su máximo goleador, Rubén Mesa, que cumplirá un partido de sanción, igual que el central Neyder. El equipo madrileño intentará repetir la victoria de la primera vuelta ante la Deportiva.