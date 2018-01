El mercado se mueve al son de los guardametas

Otro portero. Ya. Y Dinu, que era nuestro portero y era bueno, tiene que marcharse porque este... ¿entrenador? ha creado un problema donde no lo había. ¿Y el delantero para cuándo? Solo tenemos uno, un tal Yuri, de 35 años, que en el minuto 60 está fundido, lógico. Y vendrá el iluminado del banquillo y dirá que él sabe lo que hace falta, y los demás no tenemos ni idea, pero no estamos ciegos y vemos lo que hay, encima de tener la plantilla más ridículamente corta del mundo (mirá, lo mismo tenemos el Guiness de los Récords, vaya tela), se van dos jugadores de campo y no traen a nadie para compensarlo y además tenemos que aguantar al enjuto y sus paranoias. Y mañana cierra el mercado de fichajes. Y ese individuo seguirá diciendo que el objetivo es jugar el play off de ascenso. Menudo cáncer nos ha salido con el tipo este. Váyanse a hacer puñetas, usted y quien lo trajo. MIENTRAS SIGAN TERRAZAS Y SILVANO, NO VUELVO AL CAMPO, Y EL AÑO QUE VIENE EL DINERO DEL ABONO ME LO AHORRO, y es más, animo a todo el mundo a hacer lo propio, a ver si se dan cuenta de que no pueden reírse del socio de esta manera. Se acabó el carbón.