Un mes para aclarar las dudas

sergio c. anuncibay | león

El Ademar quiere aclarar durante el mes de enero las dudas que planean sobre la confección del equipo para la próxima temporada. Hay varios temas sobre la mesa del presidente Cayetano Franco que, en principio, ya ha dicho que su intención es la de renovar al grueso de la plantilla.

Antes intentará cerrar el patrocinio con Abanca para los próximos tres años. La directiva necesita saber si seguirá teniendo el sostén económico de la entidad financiera para trasladar a sus jugadores ofertas acordes al presupuesto, que podría incrementarse la siguiente campaña, cuando termine el convenio con los acreedores firmado tras el concurso.

Hay en estos momentos cuatro piezas importantes del engranaje ademarista que terminan contrato al final de la presente temporada. En esa situación están dos valores emergentes del balonmano español, como son el lateral y especialista defensivo Juanjo Fernández y el asturiano Álex Costoya. Ambos están en la órbita de la selección y no es descabellado pensar que podrían tentarles desde otros clubes. Tanto Rafa Guijosa como el propio Cayetano Franco ya han subrayado que su continuidad es prioritaria. Del mismo modo, pretenden que sigan Gonzalo Carou y Sebas Simonet, dos de los tres argentinos que hay en la plantilla. No está tan claro lo que pasará con Fede Vieyra, que ya el curso anterior no llegó a un acuerdo con la directiva, aunque el Abanca Ademar ejecutó de forma unilateral la cláusula para mantenerlo en el bloque. Su rendimiento hasta el momento ha estado por debajo de lo esperado.

Además, le harán una nueva oferta a Juanín García, aunque ésta, como el resto, no la concretarán hasta conocer la decisión de Abanca sobre su patrocinio. A partir de ahí, empezarán a trasladar a los jugadores propuestas concretas.

No hay tanta prisa como en campañas anteriores, cuando toda la planificación quedaba cerrada en el mes de enero, inhábil para la Liga Asobal. Ahora el mercado se mueve mucho más despacio y la capacidad de maniobra de los clubes españoles es bastante más limitada. Otra cosa es que vengan de otras Ligas más potentes, como ocurrió con el portero Vladimir Cupara, que abandonará este año el Abanca Ademar para jugar en el KS Vive Tauron Kielce de Polonia. Ante una tentativa de esas características, poco puede hacer Cayetano Franco y su junta.

Por eso es importante sellar cuanto antes la renovación de Álex Costoya, máximo artillero del conjunto leonés, y de Juanjo Fernández, baluarte defensivo junto a Gonzalo Carou. Ambos forman una de las mejores parejas de la Asobal en el centro del 6-0.