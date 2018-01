Messi lleva a semifinales

Estará en el bombo de semifinales el Barça, que sigue aspirando a sumar su cuarta Copa consecutiva. Logró voltear la eliminatoria ante el Espanyol (2-0), que no pudo contrarrestar ni la intensidad del primer tiempo ni el fútbol control del segundo del equipo azulgrana. Cierto es que estuvo durante todo el choque a un único gol de estar entre los cuatro mejores, pero no lo es menos que las ocasiones y los goles fueron exclusivamente para los locales. Y en todas, en las que entraron y en las que no, estuvo Messi presente.

Cuando tienes a tu estrella enchufada hasta el punto de que es capaz de robar balones en tareas defensivas, todo es más sencillo. Messi dejó una nueva muestra del altísimo estado de forma y compromiso en el que se haya, en la jugada del gol que abrió la lata e igualó la eliminatoria.

El argentino robó un balón casi en el centro del campo, dejó rápido el cuero a un Aleix Vidal que, entrando por banda, se marcó un centro impecable para que Luis Suárez rematara de cabeza para alegría del graderío. Una triangulación en el sentido más amplio del término.

La eliminatoria había durado apenas ocho minutos. Y no es una exageración. Messi estaba dispuesto a refrendar la remontada por la vía rápida. Seguía mostrando una intensidad contagiosa que convirtió al Espanyol en un convidado de piedra en el Camp Nou. El conjunto perico apenas tuvo una en las botas de Gerard para recordar al personal que también estaba sobre el verde.

Si Messi fue el germen del primer gol, en el segundo fue principio y final. Se fabricó una jugada en la que terminó teniendo suerte cuando su disparo golpeó en Naldo para despistar a Pau, pero lo cierto es que se adelantó a propios y extraños cuando el balón no tenía dueño. Fue el que más lo quiso y el final, el 2-0. El que se convertiría en el 4.000 en partidos oficiales del conjunto barcelonista.

INCIDENTES EN LAS GRADAS

Tras unos momentos de tensión, los Mossos d’Esquadra y los cuerpos de seguridad del estadio intervinieron en el instante en que los aficionados de los dos equipos comenzaron a agredirse. Echaron rápidamente a los aficionados conflictivos y después reforzaron la seguridad en la zona de la pelea durante el resto del encuentro.