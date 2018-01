Messi pacta con el Barça una claúsula para protegerse de la independencia de Cataluña

Leo Messi hizo constar por escrito su preocupación por la situación política en Cataluña en su reciente y fabulosa renovación. Según publica a toda portada hoy el diario 'El Mundo', que parece haber tenido acceso al contrato, el futbolista argentino se protegió ante una hipotética independencia que conllevara la salida del Barça de la Liga española y no pudiera encontrar acomodo en otra gran liga europea. En ese caso, su desvinculación se produciría sin necesidad de abonar los 700 millones de euros que figuran como nueva cláusula de salida.

La entidad azulgrana aceptó la petición del jugador porque todos los contratos de la primera plantilla quedarían sin efecto de no poder disputar la alta competición. Supondría una alteración sustancial de las condiciones de contrato y, por tanto, todos los jugadores podrían quedar libres automáticamente. Lo mismo valdría para los profesionales de los clubs catalanes.

Algo positivo

En el caso de Messi, según 'El Mundo', condiciona su continuidad a disputar la liga española, pero no exclusivamente. También le valdría la liga francesa, alemana o inglesa. El Barça por encima de la Liga. Una muestra más de compromiso del jugador con la entidad azulgrana y, por tanto, algo positivo, en opinión de los directivos barcelonistas. El FC Barcelona, no obstante, no ha confirmado oficialmente la existencia de esta cláusula.

Los dirigentes de la Liga Profesional -léase Javier Tebas- y del deporte español ya se han esforzado por divulgar en los últimos meses que el Barça quedaría fuera de la Liga en el supuesto de una secesión, escudándose en la Ley del Deporte.

Pero Messi se comprometió en su último contrato a seguir en el Barça incluso en caso de traslado de competición liguera en agradecimiento al magnífico contrato que le ofreció, el de futbolista mejor pagado del planeta. Según informó 'El Mundo', el club prorrogó la vinculación del argentino durante las próximas cuatro temporadas a cambio de una prima de 100 millones y un salario de unos 35 millones por temporada. Solo Neymar en el PSG se acercaría a estas condiciones.