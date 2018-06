"Mi salida no tiene nada que ver con el resultado final de la temporada"

"Mi salida viene dada por otros factores,no tiene que ver con el resultado final de la temporada. El mayor responsable de la campaña soy yo. Esto obedece a muchas cosas, en esta categoría siempre hemos funcionado por oleadas. El único culpable del descenso soy yo". Así se expresó el entrenador Rubén de la Barrera en la hora del adiós de la Cultural y de León. "Ojalá esto sea un hasta luego. Siento mucho la no consecución del objetivo, por Iván Bravo, por Felipe y por mis compañeros. He tenido la gran suerte de compartir con ellos buenísimos momentos. No hay palabras suficientes para agradecerles todo", indicó Rubén de la Barrera en la despedida.

Con respecto a las explicaciones del descenso a Segunda División B, Rubén de la Barrera esgrimió: "Hemos pasado por muchos ciclos a lo largo de la campaña. En los últimos partidos todo el mundo tiene muy definidos los objetivos, las dinámicas están claras. Llegamos con la necesidad de ganar los dos últimos partidos, y no lo conseguimos. Fuera de casa hemos estado lejos del nivel que requiere la categoría. Ahí ha estado la diferencia. Por un gol estamos de vuelta en Segunda B, pero no nos quedamos con eso. El rendimiento en casa ha sido muy bueno y hemos visto buen trabajo. Me quedo con un balance global de dos temporadas en las que estoy tremendamente orgulloso por lo hecho, pero decepcionado con el resultado final de esta campaña. Hemos trabajado al máximo en busca de los mejores resultados posibles siempre".

Con respecto a su próximo destino, la Real Sociedad, Rubén de la Barrera explica: "Tuve alguna otra propuesta para seguir de primer entrenador, pero vivo en constante necesidad de aprendizaje, y creo que lo escogido es lo mejor para todos". De la Barrera llega a la Real Sociedad como ayudante de Asier Garitano, entrenador que llega al club donostiarra procedente del Leganés.

Sobre la meta no conseguida en la Cultural razona: "El objetivo era salvar la categoría, sin duda. Hemos visto como clubes históricos, observando el objetivo del ascenso, no han quedado entre los seis primeros. Da cuenta de la dificultad del desafío. Creo que eso esta claro. Hay muchos partidos que han marcado la diferencia, podemos recordar varias fechas en las que pudo estar la salvación. Lo más reciente es lo que resta en la memoria. Entiendo las reacciones del último día, esto es así, y se acepta. Con esta plantilla había que competir, y si no se logró, es por carencia de rendimiento, y esa es la responsabilidad del entrenador. Creo que, con todo, hemos logrado que León se acerque a la Cultural, es el principal legado conseguido. La decepción es absoluta por no lograr la permanencia, pero creo que hay muchos motivos para agarrarse a lo hecho. Podemos rescatar mucho de cara al futuro. Cuando uno tiene claro hacia dónde va, un resultado no modifica el rumbo".