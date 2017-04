Míchel ayuda a su Madrid

Málaga 2 Barcelona 0 El equipo azulgrana sale derrotado de La Rosaleda y no aprovecha el tropiezo blanco para hacerse con el liderato

JESÚS BALLESTEROS | MÁLAGA

No sólo no aprovechó el Barcelona el empate en el derbi madrileño sino que acaba la jornada más lejos del líder en esa persecución que mantiene desde hace meses por el título liguero. Su derrota (2-0) en La Rosaleda ante el Málaga puede ser determinante en el devenir del campeonato. No es extraño pues que desde la capital española celebraran el triunfo local que amplía la distancia entre primero y segundo. Míchel le hizo un enorme favor a su Madrid cuando más lo necesitaba, tanto el conjunto blanco como el propio entrenador que, con dos victorias seguidas, ha evitado todos los problemas con el descenso. Acabó el madrileño con su particular gafe ante el Barcelona al que no había ganado nunca como entrenador. Mientras, Luis Enrique sigue viendo cómo se le atragantan, y de qué manera, los partidos ante el Málaga.

Se le ha podido ir la Liga en esta derrota, tras un partido que comenzó torcido con el exceso de rotaciones del asturiano. Con la Juventus en el horizonte, la jugada le salió rana al técnico azulgrana, al margen del notable planteamiento local que mató el encuentro a la contra.

Que los partidos ante el Málaga se han convertido en un auténtico suplicio para el Barcelona de Luis Enrique (sólo ha ganado dos de seis encuentros) no es nada nuevo. El duelo en La Rosaleda no fue una excepción.

El carrusel de rotaciones del técnico asturiano dejó de inicio a un equipo azulgrana huérfano del centro del campo. Inerte en la elaboración de fútbol, apostó sus ocasiones a cazar alguna contra.

Casi le sale bien la jugada de no ser por Kameni. El portero camerunés sigue haciendo méritos cada vez que se mide al Barcelona.