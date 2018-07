Migliozzi hace historia en León y aprieta el torneo

c. a. | león

Si en la jornada del miércoles tocaba destacar la gran vuelta del austriaco Markus Habeler, ayer no quedó otra que quitarse el sombrero ante el espectáculo que ofreció el italiano Guido Migliozzi, que con una vuelta de 62 golpes (-10) establece un nuevo récord en el León Club de Golf.

El día tuvo unas condiciones magníficas, con menos calor que la primera jornada y nuevamente ausencia de viento, pero con todo y con eso es realmente increíble lo que consiguió este joven italiano, que terminaba su vuelta con seis birdies y dos eagles que le dejaban con un resultado total de -11.

«No he podido jugar mejor, la verdad es que de tee a green he estado impecable y me he dejado varias oportunidades para birdie de no más de dos metros. He intentado mantenerme agresivo en todos los golpes y para mañana —por hoy— espero hacer lo mismo, porque con el buen resultado que me ha dado, no veo motivo para cambiar», comentaba Migliozzi.

No es una situación nueva para este profesional, que ya ganó hace apenas un mes en el Alps de la Pinetina (Italia) y también con una vuelta de 62 golpes, aunque en aquella ocasión fue en la primera ronda. Hoy compartirá el último partido con el austriaco Markus Habeler, que no ha rendido igual que el miércoles, pero se ha mantenido sólido en el liderato, gracias a otra buena vuelta de 67 golpes, lo que le ha llevado hasta el -13. Lo curioso es que ambos saben lo que es ganar en el Alps Tour y con su mejor vuelta incluida en esos torneos, 62 del italiano y 64 del austriaco. Uno de los dos, o los dos, romperán esa racha de forma negativa.

A la caza de ambos, en tercera posición, aparece el irlandés Conor O´Rourke, que en el turno de tarde firmó un gran resultado de 65, para -10 total. Tras él, llega el primer español, Antonio Hortal, que desplegaba un alto nivel de juego a primera hora de la mañana para hacer 66 golpes y llegar al -8 total.

«He empezado jugando muy bien, con cuatro birdies y un eagle. A partir de ahí, he jugado bastante correcto, pero no han entrado las oportunidades de birdie. He pegado prácticamente los mismos palos que ayer —por el miércoles—, pero he metido unos cuantos putts al principio y es lo que ha marcado la diferencia. Intentaré repetir y jugar tranquilo», concluía el madrileño.

El corte finalmente quedó fijado en -2, siguiendo la línea exigente de los últimos torneos en el Alps Tour. 44 son los jugadores que lo han superado y que hoy, a partir de las 8.00 horas, disputarán la última jornada de este Alps. La caza al líder pasa por buscar otra vuelta estratosférica y que Habeler no mantenga el ritmo de birdies. Seguro que será un bonito espectáculo, del que podrá disfrutar de forma gratuita todo el que se acerque al León Club de Golf.