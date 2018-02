Un minuto decanta el derbi

ROBERTO ARIAS | ASTORGA

El Atlético Astorga sumo los tres puntos en el derbi frente al Atlético Bembibre tras imponerse (2-0) en un duelo marcado por el final del primer tiempo y el inicio del segundo, momentos en los que los maragatos sentenciaron el partido. Primero, Villa abrió el marcador cuando se llegaba al final de la primera parte, en el camino hacia los vestuarios el colegiado decretó la expulsión de Cubero, que dejó en inferioridad numérica a su equipo toda la segunda mitad, y después, porque Roberto Puente sentenció en el primer minuto de la reanudación.

Como suele suceder en este tipo de encuentros la igualdad fue la tónica dominante durante la primera mitad, con dos equipos más pendientes de no perder que de ganar, lo que se dejaba sentir en el discurrir del juego, hasta el punto de que la primera ocasión de gol llegaría en el minuto 38, pero Roberto Puente, tras deshacerse de tres jugadores rojiblancos, no acertó a superar a Omar, cayendo el rechace a los pies de Diego Peláez que intentó sorprender con un remate en vaselina que no acabó en gol.

Todo parecía indicar que al descanso se llegaría con el empate inicial sin goles, pero en el minuto 45 llegó el primero del partido, no exento de polémica al reclamar los jugadores bercianos posición de fuera de juego de Villa, el autor del gol. El árbitro concedió el tanto por entender su asistente que el jugador local estaba en posición legal. Con esa jugada empezó todo porque los rojiblancos reclamaron al auxiliar del vallisoletano y éste lo resolvió expulsando a Cubero.

Tras el paso por vestuarios el conjunto maragato apenas necesitó un minuto para abrir brecha en el luminoso, el tiempo que tardó Roberto Puente en superar de nuevo a Omar. Era el 2-0 cuando se cumplía el minuto 46.

A partir de ese momento el partido empezó a decantarse del lado maragato, teniendo el equipo local una segunda mitad mucho más plácida, pudiendo incluso aumentar la diferencia en varias ocasiones, sobre todo la que disfrutó Gonzalo en el minuto 85, pero su remate se estrelló en el travesaño.

Pese a ello, el conjunto berciano dispuso de una buena ocasión para recortar diferencias, pero Samu abortó su ocasión con una buena intervención.

En resumen, victoria trabajada de un Atlético Astorga que vuelve a dormir líder, posición que puede mantener si el Unionistas de Salamanca no puede esta tarde con el Zamora en la ciudad de doña Urraca.