Mirambell, el bólido que rompe el hielo

Poco después del 2010, él mismo escribió un libro, 'Rompiendo el hielo', en el que describía las vicisitudes que tuvo que superar para convertirse, en Vancouver, en el primer español capaz de participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno en skeleton, este deporte de tobogán en el que el piloto se desliza hasta a 140 kilómetros por hora encima de un trineo y con la cabeza por delante. En su momento, en el 2005, Ander Mirambell consideró -vete tú a saber por qué- que eso era más seguro que meterse en un bobsleigh.

Esa aventura que este exjugador de fútbol y exatleta de combinadas emprendió entonces llega ahora a su tercera edición, ya que Mirambell se ha clasificado ya para sus terceros Juegos, los de Pionchang (Corea del Sur), del 9 al 25 de febrero, donde cumplirá 35 años justo el día siguiente (el 17) de haber completado sus terceros Juegos, espera que con más fortuna que cuando acabó en Vancouver en 24ª posición y en Sochi 2014 en la 26ª. "A diferencia de entonces, aquí saldremos a competir y a conseguir un buen resultado, no a verlas venir. He aprendido mucho en estos años y ahora no hay bajada de la que no extraiga buenas conclusiones para mejorar", asegura Mirambell, que la semana pasada se aseguró su presencia en los Juegos al acabar 19º en Saint Moritz.

Pocos medios

El piloto, que hace muchos años ya que rompe el hielo, quiere acercarse a su mejor registro, el 13º puesto que logró en enero del 2017 en la Copa del Mundo de Lake Placid, para lo cual su objetivo en Corea del Sur será entrar en la cuarta manga (solo lo hacen los 20 mejores de las tres anteriores) y, una vez ahí, buscar un top 15.

Su moral es tan de acero como los patines de su trineo. Lo demostró en el 2005, cuando utilizó un rallador de queso en las suelas de sus zapatillas para traccionar, a falta de más medios. Ahora no es que cuente con muchos más. El presupuesto anual, compartido con María Montejano, es de unos 30.000 euros, una nimiedad comparado con los 1,2 millones de euros de Gran Bretaña, su espejo. Pero Mirambell, nacido en Calella de la Costa en 1983, quiere seguir, y se plantea llegar a Pekín 2022 tras convencer a la Federación Española de Deportes de Hielo de crear una estructura, con más medios y un entrenador propio para el equipo.

Aspirante el COI

A ello le ayudaría mucho, sin duda, si sale escogido en Pionchang como miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) en representación de los atletas. Hay dos plazas en juego y seis aspirantes, solo dos de ellos hombres. Otra faceta del hiperactivo Mirambell, que compagina su pasión por el skeleton con su trabajo en LaLiga, donde promociona todos los deportes olímpicos a través de iniciativas que se financian con el 1% de los derechos televisivos del fútbol.

El márketing y la promoción de marca son dos de los aspectos que incumben al deportista triolímpico como embajador de la Liga que es. A añadir a un currículo que llegó, como futbolista, hasta el juvenil B del Espanyol, y como atleta, a ser subcampeón de Cataluña de heptatlón en el año 2005.