«Mis ahorros han volado y eso afecta a mi juego»

M.Á. TRANCA | LEÓN

Paco Vallejo, el mejor ajedrecista español en el ránking mundial, que cuatro años después de su última presencia regresa al Magistral de León, no está atravesando sus mejores momentos a nivel emocional. Y todo por un problema ajeno al tablero. El Gran Maestro asegura que de su banco han desaparecido los ahorros de toda su vida y acusa a Hacienda de haber cometido con él «un auténtico atropello» por reclamarle impuestos por sus ganancias en el póquer por internet sin tener en cuenta las pérdidas.

—¿Qué le pasa por la cabeza en estos momentos?

—Parece que fueras un criminal, cuando no has hecho nada malo, esa sensación de tener que esconderte, cuando yo no tengo por qué esconderme de nada. La que está cometiendo un error y una injusticia es Hacienda, un auténtico atropello, un disparate, y los que tendrían que esconderse son ellos, porque son los que están destrozando muchas vidas.

—Un tema ajeno al ajedrez como este, ¿le afecta precisamente a la hora de jugar?

—Es difícil centrarse en el tablero. Llevo una racha extraajedrecística muy mala y eso afecta mucho al rendimiento. Tengo ganas de estar tranquilo y de volver a jugar bien al ajedrez, pero no es fácil. Ese problema con Haciendo ha hecho que empiecen los abogados, las reuniones con Hacienda, empiezo a cancelar torneos, a padecer infecciones en la piel por cuestión de nervios... Tengo que cancelar mi participación con la selección nacional porque no aguanto la presión, en más de una partida juego con lágrimas en los ojos.

—Pero, ¡es tan grave el problema?

—Tienes 200 euros. Apuestas 100 euros 1.000 veces, unas veces doblas y otras pierdes. 499 veces ganas y 501 veces pierdes. Para Hacienda, has ganado 49.900 euros, cuando en realidad has perdido tus 200 euros iniciales. Esto ocurre porque en 2011 no estaba adaptada la ley y no se tenía en cuenta la compensación con las pérdidas. No es un caso único en España. Hay cientos iguales. Muchas personas que en su día jugaron al póker o apuestas deportivas por hobby, y perdieron pequeñas cifras, están hoy envueltos en procesos judiciales terribles, con sus cuentas embargadas y con sus vidas destrozadas.

—¿Tiene solución o es ya algo perdido?

—El lunes me dieron buenas noticias. Un caso similar al mío se ha resuelto favorablemente, pero el daño ocasionado ya es brutal, es como si vas por la calle, te roban la cartera pero te dejan la ropa y te vas a casa contento. Sin embargo, el destrozo moral es inmenso y el económico, aún ganando el caso, muy grande, por los abogados, los torneos que no he podido jugar, el Europeo en el que me he retirado. El daño para mí ha sido brutal.

—Y a nivel deportivo, ¿se puede subsanar?

—Jugar al ajedrez es como ser un cirujano. No puedes ir a trabajar con problemas personales. Si no estás cien por cien en tu trabajo lo harás mal y si lo haces mal el daño es muy grande. Lo mío no es tan delicado, pero en mi vida sí influye mucho.

—Con esa situación, ¿qué retos se plantea para este año?

—No es momento para eso, sino para intentar volver a disfrutar del ajedrez, tener una vida normal. Ya veremos cómo termina todo este asunto, pero la realidad es que tengo embargado prácticamente todo el dinero que tenía. Me pedían al principio más de medio millón de euros. Obviamente, yo no tengo esa cifra. Después esa cantidad se redujo, pero de mi banco han volado los ahorros que he logrado en toda mi vida.