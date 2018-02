Los modestos agitan el mercado

J.A. | MADRID

No hubo grandes movimientos en los últimos instantes del período de traspasos. Ni Riyad Mahrez se movió del Leicester ni los equipos más poderosos realizaron incorporaciones. Sí se movieron otros clubes, como la Real Sociedad, que pudo tapar con Héctor Moreno parte del hueco que dejó la marcha de Iñigo Martínez al eterno rival, o el Atlético de Madrid, que encontró destino para Augusto Fernández en el Beijing Renhe de la liga china, que abonará casi cinco millones por el centrocampista argentino. No ocurrió lo mismo con su compatriota Nicolás Gaitán, que deberá permanecer en las filas rojiblancas aunque el mercado ruso todavía se agita. Mientras, el Espanyol confirmó por fin la contratación del centrocampista defensivo colombiano Carlos ‘la Roca’ Sánchez, el Levante se hizo con los servicios de Rubén Rochina, procedente del Rubin Kazan, el Eibar firmó al joven central serbio Vukasin Jovanovic y Las Palmas cerró la cesión de Emmanuel Emenike, delantero de Olympiacos del gusto de Paco Jémez.

Además, el Deportivo de la Coruña rescindió el contrato de Bruno Gama, que no mostró el nivel esperado y no entraba en los planes de Cristóbal Parralo, y el Getafe hizo lo propio con el argelino Medhi Lacen, que abandona la entidad azulona tras siete temporadas. Por su parte, el Leganés no consiguió atar la llegada de Marc Roca en los últimos minutos y el jugador catalán seguirá en el Espanyol.

El central mexicano Héctor Moreno, presentado ayer por la Real Sociedad, confesó que no había hecho planes de abandonar la Roma, pero cambió de opinión al recibir la llamada del club txuriurdin: «Salgo de un gran club y vengo a otro gran club», explicó. Acompañado por el presidente de la Real, Jokin Aperribay, y por el director deportivo, Lorenzo Juarros «Loren», el nuevo jugador de la Real sociedad señaló que Carlos Vela, compañero en la selección de México, ha influido en su llegada a San Sebastián porque «siempre hablaba maravillas» del club donostiarra. «Todo lo que me decía del club era bueno y cuando se interesaron por mi le pregunté a ver si lo que hablaba era verdad», ha desvelado el nuevo jugador de la Real que explicó que Vela allanó su fichaje y «así fue todo más fácil».

Fuera de España

En cuanto a los movimientos de fuera del país, el más sonado fue en Inglaterra. Y es que el Arsenal oficializó ayer la renovación, con un contrato «de larga duración», del mediapunta internacional germano Mesut Özil. «Estamos encantados de confirmar que Mesut Özil ha firmado un contrato de larga duración con nosotros», informó el conjunto del norte de Londres a través de un comunicado. «Mesut ha ganado la FA Cup tres veces desde que llegó al club, en 2013, y ha disputado 182 partidos, en los que ha marcado 36 goles y dado 61 asistencias», añadió. «Mesut ha estado en gran forma esta temporada también, marcando cuatro tantos, dando siete asistencias y creando 70 ocasiones de gol en 21 partidos en todas las competiciones. Enhorabuena, Mesut. Por muchos años más», señaló el club en la nota. Özil, de 29 años, que terminaba contrato el próximo mes de junio, pasa a ser el futbolista mejor pagado en la historia del conjunto londinense, con un salario bruto de 350.000 libras a la semana (400.0000 euros).