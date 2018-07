Modric apunta al balón de oro

Modric fue nombrado mejor jugador del Mundial, entra en la lista al The Best y aspira al balón de oro. F.T. -

MIGUEL OLMEDA | MADRID

Silencio en la sala, la Fifa ha hablado. Ayer dio a conocer a los candidatos a mejor jugador de la temporada, que no del año natural, en una lista con diez nombres sin apenas sorpresas. De entre los nominados al The Best, escogidos por un panel de expertos, saldrán los tres finalistas elegidos a votación entre aficionados a través de Internet, periodistas, seleccionadores y capitanes de los combinados nacionales, que acudirán el 24 de septiembre a una gala en Londres donde se anunciará al ganador.

Cristiano Ronaldo y Leo Messi vuelven a encabezar el listado por un premio que de tanto repetir podría aborrecer a cualquiera, no así a dos monstruos competitivos que protagonizan un pique sin igual a lo largo de la historia. En los méritos del portugués aparece una tercera Champions consecutiva con el Real Madrid, en la que además de levantar el título conquistó el pichichi. En los del argentino, otro doblete de Liga y Copa del Rey.

Entre sus competidores se elevan dos nombres por encima del resto. Uno es Antoine Griezmann, campeón de la Europa League con el Atlético de Madrid, segundo en Liga por delante del eterno rival y, sobre todo, campeón del mundo con Francia. Su papel en Rusia le sitúa como el candidato perfecto, pese a que en el Mundial tuvo que conformarse con el Balón de Bronce: marcó cuatro goles y asistió en otros tres, la mitad de todos los tantos de su selección, y fue decisivo en cuartos, semis y final. El otro gran candidato al margen de los colosos es Luka Modric: igual que Cristiano, campeón de la Champions por cuarta vez en cinco años con el Real Madrid, con el añadido de que guió a una modesta Croacia a la primera final mundialista de su historia.

Rusia 2018 vale doble para la Fifa y es lógico tratándose de su competición por excelencia. Así, de los otros seis candidatos al The Best, cinco brillaron en el pasado Mundial. Dos de ellos, Kylian Mbappé y Raphael Varane, salieron campeones mientras que los otros tres, Eden Hazard, Kevin de Bruyne y Harry Kane, devolvieron a sus selecciones a semifinales por primera vez en tres décadas.

De Bruyne, además, lideró al Manchester City de Guardiola a la conquista de la Premier, mientras que Kane fue pichichi en Rusia con seis goles. Al último nominado, el egipcio Mohamed Salah, le avala su espectacular temporada en el Liverpool, que cerró marcando 44 goles y disputando la final de la Champions.

La gran ausencia entre los nominados es el brasileño Neymar, que precisamente abandonó el Barcelona hace un año para optar a ser el mejor jugador del mundo y ahora ni está entre los mejores.