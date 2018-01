Moldován también podría salir

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

Ya se han ido todos los que se iban a ir... o no. En principio el capítulo de salidas en la SD Ponferradina estaría cerrado, al menos en lo referente a la intención del club de no contar con futbolistas. Pero la cosa cambia si es alguno el que se dirige a la entidad y comunica que desea salir. Es otro cuento, pues lo primero que lleva implícito es que el referido «perdone» el tiempo de contrato que le queda para irse. Es decir, que si alguien desea marcharse porque no está cómodo o tiene una oferta u otras pretensiones de futuro inmediato o más bien de presente, no cobraría ninguna indemnización y liberaría una ficha. Aunque hoy por hoy lo de las fichas ocupadas no es un problema en el conjunto blanquiazul.

Dinu Moldován le ha comunicado a la Deportiva la idea que tiene de dejar la entidad. El jugador, que objetivamente viene realizando su mejor temporada desde que es guardameta del conjunto blanquiazul, ha visto la situación que se le ha presentado con la llegada de Mandaluniz y sobre todo con la opción del entrenador de contar con el nuevo desde el primer día. Salvo lesiones o cambios de parecer y más allá de lo que dicen siempre los entrenadores sobre que todos tienen las mismas opciones, parece que el nuevo rol del transilvano es el de suplente. Y Dinui ya ha sido demasiados partidos suplentes en los años que lleva en el club.

El problema para Dinu es encontrar ahora un destino. No es sub-23 y para un portero si cabe es más complicado situarse. Quedan tres semanas de mercado y todo puede pasar en este sentido.

Total, que llevamos casi dos semanas hablando de la portería y de guardametas, pero el equipo sigue con lagunas y problemas en muchas otras partes del campo y de momento no hay recambios. Ni siquiera para Néstor Salinas, que lleva casi dos meses de baja desde que se lesionó.

Ya ha andado la Deportiva varias veces detrás de él y quizá ésta podría haber sido la definitiva, pero tampoco. Eneko Eizmendi, extremo vasco de 27 años dejó ayer el UCAM CF tras una decepcionante primera vuelta. Sobre todo el año pasado se habló de él en los dos mercados de fichajes, pero en el de verano recaló en el Albacete y en el de invierno lo hizo en el Pontevedra. Jugador con olfato goleador, finalmente regresa al Real Unión Club, que no ha tardado en anunciar su incorporación tras la salida del cuadro de la Universidad Católica.

La plantilla de la Deportiva vuelve hoy a los entrenamientos para el duelo del domingo en Ferrol. Y o mucho se aceleran las operaciones o no tiene mucha pinta de que vaya a haber caras nuevas sobre el césped de A Malata.