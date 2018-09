MotoGP decide que nunca más se volverá a suspender un GP

Carmelo Ezpeleta, CEO de la compañía Dorna Sports, organizadora del Mundial de MotoGP, acaba de comentar, en charla con Movistar MotoGP TV, que ya no se volverá a producir una situación tan delicada para el Mundial, incierta para los pilotos y desagradable para los miles de espectadores y millones de televidentes, como la que se produjo, hace quince días, en Silverstone (Inglaterra), donde estuvimos más de cinco horas sin saber, como al final ocurrió, si se iba o no a suspender el gran premio. “A partir de ahora o, a lo sumo, la próxima temporada, habrá una normativa que desplazará el gran premio al lunes o, si es necesario, al martes”, indicó Ezpeleta, que hoy mismo, en la Comisión de Seguridad que tiene los viernes con los pilotos de MotoGP, les comunicó sus intenciones, recibiendo, en general, la aprobación de todos ellos.

Primeras críticas constructivas

Una de las secuelas que ha tenido el domingo de Silverstone han sido las críticas internas en el 'paddock', pues pocas han aflorado, sobre el método, poco ortodoxo, que se utilizó, durante aquella incierta y loca jornada, para decidir qué hacer. Las críticas no parten, desde luego, de que se les concediera la voz cantante a los pilotos, pues todo el mundo considera que solo ellos, que se juegan la vida, podían decidir si se podía o no correr, sino se basan en el caos reinante en el momento, entre las 15.00 y las 16.00 horas, de reunirse, en las oficinas de los equipos (IRTA) y, con la mayoría (no todos) de los pilotos presentes, decidir que se suspendía la carrera.

Pilotos de MotoGP, en los ensayos lluviosos del viernes, en Silverstone. / AFP / OLI SCARFF

Muchos consideran que Dorna Sports debería haber tomado la iniciativa y haber realizado una convocatoria oficial de la reunión clave, pues parece confirmarse que, en efecto, nunca se produjo una convocatoria oficial que citase a todos los protagonistas y lo que funcionó fue el ‘boca a boca’, el washap, las llamadas entre managers y pilotos e, incluso, ver, a través de las distintas cadenas de TV que retransmitían en directo, que la reunión se estaba generando. Otro punto que se debate, ya sin polémica pero pensando en el futuro, es que la organización del Mundial debería de haber disuadido a fábricas, equipos oficiales y escuderias privadas de la posibilidad de aceptar desplazar el GP al lunes.

Ducati, por ejemplo, que desde el primer momento sugirió y apostó correr el lunes, ha expresado su disgusto y enfado a este enviado especial al considerar que no se destacó lo suficiente la forma irregular de convocar la reunión decisiva. Davide Tardozzi, uno de los responsables del equipo Ducati, ha criticado que se le acusase de estar alrededor del camión-oficina de IRTA, viendo como entraban muchos pilotos, y no haber avisado a Andrea Dovizioso, cuando su otro piloto, Jorge Lorenzo, sí estaba dentro.

Convocatoria irregular

“Yo fui a la reunión porque me llamó mi manager”, ha reconocido el tricampeón mallorquín, que abandonará Ducati a final de temporada y no quiere líos en sus últimas carreras en el equipo de Borgo Panigale. “No me corresponde a mi llamar a nadie. Es la organización quien debe convocar, oficialmente, esa reunión vital, decisiva. Usted me hizo quedar como un incompetente contando que estuve allí y no llame a mi piloto”, señala Tardozzi, tremendamente enojado cuando, de ninguna frase ni párrafo de aquella crónica de El Periódico, se puede deducir semejante acusación, entre otras razones porque este mismo diario ha hablado, y mucho, de la inteligencia, experiencia y buen criterio de Tardozzi, el hombre que se desvivió, en su momento, porque Ducati renovase a Lorenzo para evitar, como así ha ocurrido, que acabase reforzando al equipo Honda justo cuando empezó a ganar para los rojos.

No solo Ducati, todo el ‘paddock’ cree que se debe aprender de lo ocurrido en Silverstone y la prueba está en la novedosa propuesta que nace de la organización del Mundial: no volver a suspender GP alguno y correr el lunes o el martes. “A mí, personalmente, me parece correcto, muy correcto, que se escriba sobre un papel, que se redacte una ley, unas normas, y que olvidemos ya este debate para siempre. Si no corremos el domingo, corremos el lunes y, sino, el martes, perfecto. Asunto resuelto”, dijo Marc Márquez, idea que también comparten Maverick Viñales y hasta Valentino Rossi, que, el domingo de Silverstone, renunció a acudir a la reunión decisiva “porque ya me parecerá bien lo que decidan mis colegas”.

La opinión de 'Dovi'

Andrea Dovizioso, que, ya aquel domingo, dijo no cuestionar la suspensión del GP inglés “pues, con toda seguridad, fue lo más adecuado”, ha dicho hoy, midiendo sus palabras, que no puede juzgar si la intención de Dorna Sports es la correcta o no. “Deberemos ver y leer la nueva norma, pues no quisiera que pudiese aplazarse el GP por cualquier cosa. Tenemos que ser muy serios”.

‘Dovi’, desde luego, no parece muy a favor de que los equipos, las marcas, las escuderias sean tan decisivas a la hora de negarse a correr el lunes o martes, dando a entender que algunos ‘teams’, que no tenían oportunidad de ganar en Silverstone, parecieron más inclinos a forzar la suspensión.