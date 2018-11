Tenía el partido casi perdido pero un arreón final espectacular dio alas al Manchester United en Turín (1-2). El equipo de José Mourinho pasó de estar tercero y tener que jugarse la clasificación en Mestalla en la última jornada a conseguir una valiosísima victoria que le acerca a los octavos.

Marcó primero Cristiano Ronaldo con un golazo de volea (m. 65), Mata puso las tablas con una magistral falta directa (m. 85) y un gol de rebote en el minuto 90 acabó de aupar a los 'diablos rojos' con 'show' incluido de su técnico.

📺 Mourinho celebró de esta manera la victoria del United ante la Juventus en Turín (1-2)



LA MANO AL OÍDO

Hacía tiempo que el preparador luso no se marcaba una celebración de las suyas. Una vez acabado el choque, 'Mou' se llevó la mano al oído, mirando de forma desafiante al público. Ese gesto no hizo ninguna gracia a los jugadores de la Juve, que acababan de sufrir la primera derrota de la temporada.

Bonucci, Chiellini y Dybala se fueron a por Mourinho a pedirle explicaciones, mientras Young y Romero intentaban llevárselo al vestuario antes de que la situación fuera a mayores. Mourinho en estado puro. "No tuve que hacer ese gesto pero me han insultado durante 90 minutos. Les quería oír un poco más. Si hubiera estado frío no lo habría hecho, pero solo vine para hacer mi trabajo y la gente no ha parado de insultar a mi familia y a la interista. Eso no es bueno y reaccioné de esa manera", justificó.

EXCESIVA RECOMPENSA



Tiene mérito el triunfo del United, que plantó cara a la Juventus durante casi todo el choque, aunque no mereció esa excesiva recompensa. De Gea evitó el primer tanto de los italianos en un tiro de Cuadrado que se envenenó tras tocar en Matic (m. 33) y Khedira topó con el poste en otra buena ocasión (m. 35). En la segunda parte, Dybala envió un gran tiro al larguero (m. 50) antes del derechazo de Cristiano.

Todo parecía bajo control para el campeón de Italia, pero Mata entró en el campo en lugar de Ander Herrera y equilibró las cosas con una falta lanzada de maravilla con la izquierda. El éxtasis inglés llegó en el minuto 90 con una falta afortunada que acabó en la red tras tocar en Bonucci, Pogba y Sandro.