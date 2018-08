Mourinho: "Tengo más Premiers que los otros 19 entrenadores juntos"

José Mourinho no cambia. El portugués acudió a la sala de prensa de Old Trafford, después de la derrota de su equipo (0-3) ante el Tottenham, con una actitud poco conciliadora y se enganchó con los periodistas. "3-0. ¿Sabes qué significa esto?", dijo, levantando tres dedos de su mano. "Tres, el mismo número que mis títulos de Premier League. He ganado más Premier solo que el resto de los 19 entrenadores juntos. Respeto, respeto, respeto", añadió irritado antes de abandonar la sala de prensa.

Pocos minutos antes, el técnico ya había aprovechado la oportunidad para echar en cara a los periodistas su actitud. "Intentáis convertir esta rueda de prensa en una situación en la que busar culpables. Lo siento, pero me tenéis que decir qué es más importante porque no lo sé. Muchas veces vengo aquí y no estáis contentos porque gano los partidos. Decís que lo más importante es cómo se juega. Necesio saber qué es más importante para vosotros. Ganar o jugar bien", comentó.

Mourinho enojado con un periodista: "3-0, ¿Sabés que significa esto? 3-0... pero también significa 3 Premier League. He ganado más Premier League yo solo, que el resto de los 19 entrenadores juntos. 3 para mi y 2 para todos ellos. Respeto, respeto!! pic.twitter.com/4N16IKgV77 — Hechos Pelota (@HechosPelota) 27 de agosto de 2018

​Dura derrota

Los 'diablos rojos' no pudieron con los de Mauricio Pochettino y encajaron los tres goles en la segunda mitad. Un tanto de Kane y Lucas Moura doblegaron al United, que perdió por segunda semana consecutiva y se queda con tres puntos. La derrota, además, fue la más abultada en toda la carrera de Mourinho como local. El portugués no está viviendo una semana fácil porque a los malos resultados se le suma su enfrentamiento con la directiva del club por la continuidad en el equipo de Martial.

Tras el partido, el técnico quiso agradecer al público su actitud durante el encuentro y, bufanda en mano, aplaudió a los aficionados.