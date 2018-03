Mucho más que tres puntos en disputa en El Toralín

otero conde | ponferrada

No perder. Ésa tiene que ser la primera premisa desde la que parta la Deportiva hoy ante la Gimnástica Segoviana. Como contra el Pontevedra, de no ganar, no conceder terreno ante un rival directo para que las opciones de que se repita lo de hace dos temporadas en Segunda División A se reduzcan. El equipo blanquiazul se enfrenta desde las 20.00 horas (El Toralín) a un rival que llega mucho más necesitado por ser antepenúltimo, aunque en esta jornada puede abandonar puesto de descenso. Incluso ganando hoy por más de tres goles, dormirá por encima de la plaza de play out.

La Deportiva llega al choque con todos sus hombres disponibles y Carlos Terrazas podría repetir el once que presentó en Pontevedra. Si hay alguna variación, estaría en una posible vuelta al equipo de Yac Diori, que no parece muy probable, o la de Isi en el extremo zurdo.

Los últimos resultados y el caudal ofensivo (la Deportiva ya está entre los equipos que más goles meten del grupo y en los dos últimos duelos ha disparado más de 30 veces sobre el marco contrario), reafirman a Carlos Terrazas en sus ideas. Desde la derrota ante el Racing de Ferrol el 14 de enero la Deportiva sólo ha perdido un partido. Ayer se le preguntaba por objetivos y por la posibilidad de pensar en la Copa del Rey en caso de ganar hoy. Sin embargo, el técnico se ciñó a pensar sólo en el corto plazo, o sea, en este partido. Eso sí, volvió a subrayar que mira hacia arriba y que quiere dar caza a los equipos que están inmediatamente por encima del suyo en la clasificación. «No hay que tener una visión negativa o pesimista», contestó cuando se le interrogó sobre la posibilidad de dar un golpe importante en esta jornada con respecto a los rivales directos en la pelea por la permanencia. En este sentido, Real Valladolid B, Toledo, Pontevedra y Racing se miden a cuatro de los cinco primeros. A estas alturas de la campaña se dan muchas sorpresas, pero parece claro que si la Deportiva gana hoy, puede tomar una buena ventaja con los puestos de peligro.

El rival, que lleva semana y media de nómada para poder entrenar, tiene a todos disponibles.

El ‘gol interruptus’ de andy

En la mente de muchos deportivistas aún está lo sucedido en la primera vuelta en La Albuera. Las imágenes televisivas le enseñaron a toda España lo que sucedió en la última jugada del choque, pues la presencia de aficionados del cuadro berciano en campo segoviano fue muy reducida. Ya sobrepasada la hora y también el tiempo de prolongación, el árbitro decretaba el final cuando Andy disparaba solo en el mano a mano y superaba al portero para marcar el gol de la victoria que debió subir al marcador y que nunca lo hizo. La Deportiva tendría hoy en día 38 puntos y la Gimnástica 28.

precedentes

Sólo encontramos dos antecedentes a este partido en Segunda División B y sólo uno se jugó en El Toralín. 2-3 venció en Sarria el conjunto segoviano en septiembre de 1999, meses después de que ambos conjuntos hubieran ascendido desde la Tercera División. Para la escuadra azulgrana era la temporada de su debut en la categoría de bronce y este partido en concreto, el primero a domicilio en ese escalón del fútbol nacional. Ya no se volvieron a ver las caras hasta enero del 2012, cuando el conjunto de Claudio Barragán vencía 5-0 al de Paco Maroto con doblete de Yuri y tantos de Acorán, Isaías y Mayordomo. En Tercera División hay varios más. Se saldaron con cinco triunfos locales, dos empates y la victoria castellana 0-3 en la temporada 1995-1996, la que dejó a la Deportiva cerca de la Regional Preferente al término de la campaña.