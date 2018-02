Muere en un accidente de tráfico el exjugador de la NBA Rasual Butler

Eran las 2.30 horas de la madrugada en Studio City, California, cuando el Range Rover del exjugador de la NBA Rasual Butler embestía 3 parquímetros y un muro y daba varias vueltas de campana. El accidente, acabó con la vida del exjugador de los San Anotonio Spurs y de su esposa Leah LaBelle Vladowski, cantante y exparticipante del programa American Idiot.

La policía de Los Ángeles, que encontró el coche destrozado en el estacionamiento de un centro comercial, ha informado que Butler, de 38 años, conducía con exceso de velocidad y que se chocó contra el borde de una acerca. La fuerza y velocidad del impacto acabó desencadenando las posteriores vueltas de campana y las diferentes colisiones (contra los parquímetros y el muro) que sufrió el vehículo.



Rasual Butler y su esposa Leah LaBelle / EFE



LARGA TRAYECTORIA

Butler tuvo una larga trayectoria deportiva en la NBA. Elegido en el Draft de 2002 por los Miami Heat, jugó 14 temporadas en la máxima competición de Estados Unidos y vistió la camiseta de 8 equipos diferentes: Miami Heats, New Orleans, L.A Clippers, Chicago, Toronto, Indiana, Washington y San Antonio Spurs (donde se retiró en la temporada 2015-16).

Aunque la mayoría de su carrera se disputó en EEUU, Butler también jugó en la ACB. Durante 2011, firmó por el Gran Canaria para una temporada, pero acabó rescindiendo el contrato por "motivos personales" y regtresó a la NBA. Allí, alargó una trayectoria que acabó con un promedio de 7,5 puntos y 2,4 rebotes en 809 partidos.

REACCIONES

La muerte de Butler, que compartió vestuario con Pau Gasol en San Antonio, ha conmocionado la NBA. "Este es un más que triste día para la familia de Miami Heat", ha dicho el presidente del equipo, Pat Riley, en un comunicado. "Rasual ha sido uno de los mejores individuos que ha jugado con nosotros, era un gran jugador, un gran compañero y una mejor persona", reza el comunicado.

A las palabras del presidente de los Miami Heat se han unido las de los San Antonio Spurs, su último equipo." Hemos perdido dos personas muy especiales con la muerte de Leah LaBelle y Rasual Butler. Nuestros corazones, plegarias y condolencias están con sus familias y amigos. Rasual era un hombre maravilloso, amigo y compañero. Su positivismo, su profesionalismo y su sonrisa hacían de él alguien con quien era agradable estar", se puede leer en la cuenta de Twitter de la franquicia.

Pau Gasol tampoco se ha olvidado de su excompañero y ha publicado un mensaje en el que asegura que hoy es un día muy triste para la familia NBA.

Very sad day for the #NBAFamily. My deepest condolences to Rasual and his wife’s families in such a painful moment. #RIPRasualButler pic.twitter.com/PUmTQUFwbF