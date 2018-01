Muguruza se retira de Sidney tras su victoria sobre Bertens

Garbiñe Muguruza se ha retirado del torneo de Sidney, uno de los primeros de la nueva temporada, tras su victoria esta mañana sobre la holandesa Kiki Bertens por 6-3 y 7-6 (6), en la segunda ronda del torneo australiano. Muguruza notó molestias en su abductor derecho al empezar a entrenarse en Sidney, el pasado lunes. El dolor fue en aumento durante el partido, molestias que le impidieron jugar con comodidad. Muguruza viajará mañana a Melbourne, sede del Open de Australia, y espera evolucionar favorablemente para poder disputar el primer Grand Slam del año.

PARAR POR PRECAUCIÓN

“Siento mucho tener que retirarme del torneo, pero tras consultar con los médicos del torneo y con mi equipo, he decido que es mejor parar. He sentido molestias desde que empecé a entrenarme aquí, en Sidney, pero quería jugar. Desgraciadamente, durante el partido de hoy el dolor ha estado ahí todo el tiempo y me ha impedido jugar con comodidad. He de parar para que no vaya a más. Quiero agradecer al torneo y a los aficionados en Sidney por tu apoyo”, declaró Garbiñe desde el torneo.