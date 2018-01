La mujer de Nani Roma: "Se quedó inconsciente con el pie en el acelerador"

La imagen del Mini X-Raid de Nani Roma volcando en una zona de dunas con poca visibilidad ha dado la vuelta al mundo. El piloto catalán protagonizó uno de los accidentes más espectaculares en lo que va de Dakar y se ha tenido que retirar después de sufrir un traumatismo craneoncefálico y cervical.

El incidente se produjo en los últimos kilómetros de una etapa en la que Nani y su copiloto Àlex Haro estaban recuperando terreno después de pasar en la cuarta posición por el WP5 con 5'35" perdidos. El coche del catalán iba con el gas a fondo en una zona de poca visibilidad donde se apreciaba poco el relieve de las dunas y ha acabado perdiendo el control. Cuatro vueltas de campana y el coche destrozado son el resultado de un accidente que ha acabado con las aspiraciones de Nani en este Dakar.

El origen del accidente

Tras lo sucedido, la mujer del piloto, Rosa Romero, ha explicado como ha sucedido el accidente. "Alex Haro me ha contado como ha sido. Justo llegando al final, a 400 metros de la meta, había un escalón fuerte que no estaba pintado en el roadbook como peligro y se han dado un golpe. El problema es que al darse el golpe, Nani se ha quedado inconsciente, se le ha quedado el pie en el acelerador y ahí ha sido cuando han volcado. Al quedarse inconsciente no ha podido hacer nada", ha relatado la piloto del equipo Himoinsa. Porque entonces, el copiloto, al ver que Nani no respondía sus señales, ha tenido que tirar del freno de mano para evitar males mayores; cosa que ha provocado que el Mini X-Raid diera cuatro vueltas de campana.

Romero también ha explicado que su marido le ha pedido que continuara con la carrera, que no abandonara por él. "Estaba consciente, le habían dado un calmante y le he dicho que si quería me fuera con él al hospital. Pero me ha dicho que no, que siguiera, que estaba bien y que después me decía cómo estaba cuando lo miraran bien en hospital", decía Rosa. Y añadía, "la suerte es que he estado con él y lo he visto antes de que se lo llevar el helicóptero. Al menos, si lo ves físicamente y ves cómo está, te quedas más tranquila. Estaba muy contusionado, le dolía mucho la espalda y, como había perdido el conocimiento, estaba un poco desubicado".

Ahora, el piloto está consciente en el hospital y aunque sufre dolores ya puede caminar.