El Mundial de MotoGP hace una defensa cerrada de las azafatas

El Mundial de MotoGP no tiene previsto cambiar su política, su imagen, y continuará permitiendo "mientras no veamos nada irrespetuoso" que equipos y patrocinadores contraten azafatas para la parrilla o para sus distintos eventos. Aunque no lo dicen en voz alta, los organizadores del Mundial consideran que los amos de la F-1 han tomado una decisión de cara a la galería y, por supuesto, para ganarse adeptos.

"Nadie en Dorna contempla la posibilidad de acabar con las azafatas, entre otras razones porque las consideramos unos empleados más del 'paddock', parte de la caravana del Mundial, personas a las que contratan equipos y patrocinadores, no Dorna, porque entienden que las necesitan para su imagen", señala Ignasi Sagnier, director de comunicación de Dorna.

"Mientras no veamos nada irrespetuoso en el 'paddock', nos es totalmente indiferente que sean chicos o chicas. Da la sensación de que nadie contempla que muchos de estos jóvenes están estudiando sus carreras y aprovechan esos fines de semana para poder ingresar un dinero que les va de maravilla", termina diciendo Sagnier.

"Se puede estar a favor o en contra de esta medida de la F-1 -ha tuiteado el expiloto neozelandés Simon Crafar, ganador del GP de Inglaterra de 1998 y comentarista de MotoGP TV-, pero yo les diré que mi mujer, con la que llevo 23 años felizmente casado, era azafata de Marlboro".

Amy Dargan, periodista del Mundial, ha escrito también varios tuits contando que "he trabajado para marcas y patrocinadores como azafata mientras estudiaba periodismo en la universidad y fue, precisamente, una de esas marcas quien me ofreció mi primer trabajo como periodista. ¿Son necsarias la azafatas? Probablemente no. ¿Es este un trabajo ofensivo para la mujer? Creo que la respuesta tiene más que ver con cómo somos vistas por parte de la sociedad. ¿Me he sentido incómoda alguna vez? Bueno, es evidente que, a veces, he tenido la sensación de que la sociedad no ha entendido muy bien el papel de la 'grid girl'".

Penny Sturgess, azafata de MotoGP y excompañera del piloto Scott Redding, ha escrito también sobre la prohibición de la F-1. "¿Dónde queda la libertad de escoger sin hacer daño a nadie? Es verdad que el mundo del motor, el llamado 'motorsport', es machista, pero puedo afirmar con certeza que algunos de mis mejores amigos son hombres y siempre me he sentido respetada, apreciada y valorada por ellos. El 'motorsport' me ha ayudado a formarme como persona y como profesional. Ha sido una experiencia única y muy positiva".

Marc Márquez, sextacampeón del mundo, reconoce que "este es un tema que no decidimos los pilotos, pero mi opinión es que es un trabajo que puede ayudar a muchos chicos y chicas. Es totalmente respetable. Eso sí, estoy a favor de que, en muchas situaciones, se regule una vestimenta adecuada, siempre viene bien. Y eso se está cumpliendo".