Munitis no descarta contar con Yuri

F. R. Otero | Ponferrada

«Hemos visto hoy a Yuri y me ha sorprendido gratamente. Está mejor de lo que esperaba y nosotros tenemos ganas de contar con él. Mañana tomaremos la decisión». Éstas fueron la palabras de Pedro Munitis en la jornada de ayer sobre Yuri tras su fichaje pro el equipo blanquiazul. A pesar de llevar tiempo sin entrenador bajo la disciplina de un equipo, el brasileño está en buen estado físico desde el punto de vista del entrenador y ante las dificultades de su formación para hacer gol, no descarta contar con él mañana ante el Somozas. «La capacidad de Yuri para hacer goles está fuera de toda duda, es algo objetivo. Los números cantan por sí solos», enfatizó Munitis.

De todos modos, hasta poco antes del duelo de mañana no se sabrá si Yuri está inscrito en el acta, pues hay 19 futbolistas disponibles sin contar la posibilidad de que el técnico contase con Yacouba Magagi o Javi García. Chavero por sanción y Adán Gurdiel por lesión son las únicas ausencias.

Más de un susto

El Somozas llega a El Toralín como víctima propicia, pero también parecieron hacerlo otros equipos antes y el cuadro blanquiazul no fue capaz de ganar con solvencia ningún choque. Hay que recordar que no ha ganado ningún encuentro por más de un gol de diferencia. El cuadro de Ferrolterra es colista con 12 puntos y está a diez de la zona de permanencia. Sólo ha ganad dos partidos, ambos fuera de casa, y lleva diez jornadas sin vencer. Es la escuadra menos realizadora del grupo y su entrenador sigue probando cosas para buscar una reacción. La última, jugar con los extremos a pierna cambiada, actuando el ex deportivista Iván Pérez en la derecha y a Pancho en la izquierda. Lo que no está claro es si formará con un 4-4-2 o con un 4-2-3-1.

A pesar de su paupérrima prestación, ha puntuado contra equipos de la zona alta en la primera vuelta: empató contra Real Racing Club, Deportiva y Real Valladolid B.

Mercado

El diario deportivo digital portugués Zero Zero apunta la posibilidad de que David Caiado regrese al fútbol portugués. El Estoril Praia estaría interesado en la incorporación del futbolista, uno de los nombres que más ha sonado como posible salida de la Deportiva para hacer sitio a posteriores fichajes. De todos modos, según esta misma publicación la llegada del extremo al conjunto lisboeta no es fácil. Su contrato con la Ponferradina (hasta junio del 2019) puede complicar las cosas en cuanto a su salida de la escuadra berciana.

Por su parte, Raúl Fuster ya tiene equipo. El defensa se ha comprometido con la UE Llagostera del grupo III de Segunda División B.

Por otro lado, ayer fue presentado Rayco García con la camiseta del Real Murcia. Es el séptimo fichaje del conjunto grana en este mercado de invierno y no será el último.