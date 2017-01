Munitis se somete a una moción de confianza

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

El partido que juega mañana en Vigo la Deportiva puede marcar un antes y un después en al trayectoria del equipo en varios sentidos, tanto si gana como si pierde. Un marcador positivo podría ser el inicio de la reacción que no acaba de llegar. Pero un marcador negativo podría terminar desencadenando un cambio en la dirección técnica del equipo el mismo fin de semana en el que se cumple un año de la salida de Manolo Díaz del banquillo blanquiazul. Entonces su recambio no dio el fruto esperado, como tampoco el de Fabri ni esta temporada el de Manolo Herrero.

Esta semana, tras la dolorosa derrota ante el colista, el técnico habría pensado en tirar la toalla. No lo dijo claro ayer, pero tampoco lo desmintió: «Siempre voy a velar por el bien del grupo antes de anteponer el mío personal. Me considero persona de equipo. No voy a hacer nada que perjudique al grupo. Hablamos en el vestuario de muchas cosas, siempre buscando soluciones. Si en algún momento creemos que lo mejor para el grupo es que no estemos nosotros (Munitis y Colsa), daremos un paso a un lado. Somos los primeros interesados en que esto vaya bien, aunque ya sólo sea por el vínculo que se ha generado entre nosotros. El domingo todos nos llevamos un palo muy gordo y luego hablamos. Somos transparentes y cercanos y les pedimos a los jugadores lo mismo. Estamos todos metidos en este barco y tenemos muchas fuerzas para seguir peleando. Hay convencimiento de que podemos jugar el play off. Para que abandonemos el club o tiene que decírnoslo éste o que la plantilla deje de creer en nosotros. Si la plantilla deja de creer en algún momento en nosotros, ya no hace falta que intervenga el club, ya no hay marcha atrás. No vamos a ir nunca en contra del sentimiento del grupo».

El cántabro se siente respaldado por la plantilla y también por el club. Y es que algunas fuentes próximas al mismo apuntan que habría sido la propia entidad la que habría apoyado al técnico en una presunta puesta a disposición de su cargo.

Munitis también habló ayer de cómo llega la Deportiva al partido de Vigo: « Nos gustaría hablar de otras cosas, de que somos capaces de encadenar victorias consecutivas, pero nos está constando. El Toralín tendría que ser un fortín, pero nos cuesta mucho sacar los duelos de casa. Hay que reponerse del tortazo del otro día, porque teníamos muchas esperanzas y salió todo mal».