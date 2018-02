Muzychuk: "Asumo haber perdido el Mundial por no ir a Arabia Saudí"

La ucraniana Anna Muzychuk debía haber cerrado 2017 intentando revalidar sus títulos de campeona del mundo de ajedrez rápido y relámpago y de paso ganando hasta 150.000 euros pero unas semanas antes renunció a hacerlo. Con un post en su muro de Facebook explicó que se negaba a jugar cubierta con un velo o a tener que ir siempre acompañada de un hombre, algo que va contra sus principios y que ya la había violentado tiempo atrás Irán, donde fue sin informarse de lo que iba a vivir. Su gesto tuvo una enorme repercusión y ahora esta de gira por España, donde este jueves se ha reunido en València con Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad.

- ¿Cómo fue para usted renunciar a un campeonato en el que los premios eran más suculentos que nunca para defender la igualdad de trato con las mujeres?

- Fue una decisión muy difícil no ir a Arabia Saudí porque suponía perder el título y perder la oportunidad de ganar un buen premio pero pienso que es importante mantener la distancia y mostrar que hay un problema real, que las mujeres deben ser tratadas bien y que las competiciones deben celebrarse donde los derechos de las mujeres sean defendidos y las mujeres se sientan cómodas.

- Eligió hacerlo justo en el campeonato que había multiplicado por ocho la cuantía de los premios y eso no debe ser fácil en el mundo del ajedrez...

- Perder el título y perder la oportunidad de ganar ese dinero fue muy difícil para mí pero pienso que es más importante que rechazáramos estar allí.

- Como vigente campeona su decisión de no acudir a defender el título tuvo una enorme repercusión, ¿supone eso un triunfo más allá de haber perdido el campeonato?

- Los títulos eran muy importantes y fue muy difícil tomar la decisión porque no sabía qué iba a pasar después. Nunca me había enfrentado a una decisión así antes pero ha sido magnífico que a tanta gente alrededor del mundo le haya importado. Estamos en España y los periódicos más importantes dieron la información pero también he dado entrevistas a la BBC, a la CNN, a Reuters, The Guardian, The Independent o The Washington Post. Los medios más importantes han escrito de este caso y es muy agradable esa repercusión porque mi hermana y yo entendemos que no estamos solas en esto.

- Después de anunciar que no acudiría al campeonato en Riad, también muchos hombres renunciaron a acudir a Arabia Saudí, ¿le sorprendió que lo hicieran?

- No lo esperaba porque los hombres no tienen esa discriminación así que fácilmente podían haber ido allí y no habría pasado nada. Me sorprendió y estoy agradecida a los que no fueron.

- Tras el revuelo creado por su renuncia, que tuviera el respaldo de casi de la mitad de los competidores masculinos, y todo lo que se ha hablado y escrito de los motivos, ¿qué piensa que va a pasar?, ¿qué cree que debería hacer la Federación Internacional con los próximos campeonatos?

- Aún no están decididas las sedes de los siguientes campeonatos y espero que la Federación tenga en cuenta que no fuimos a Arabia y que el próximo se dispute en otro sitio.