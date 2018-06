Nadal apuesta por "volver a votar"

A Rafael Nadal no le gusta el vueco que ha vivido la política española en la última semana. "A mi modo de entender, lo mejor sería volver a votar", ha asegurado el campeón manacorí cuando le han preguntado en París por la reciente moción de censura que ha derribado a Mariano Rajoy y ha propiciado la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia.

En la rueda de prensa posterior a su partido contra el francés Richard Gasquet, al que ha eliminado en tres cómodos sets, el actual número 1 del tenis mundial ha confesado que la actual situación política en España "no es buena para nadie. Cuando ocurren cosas como lo de Catalunya, un cambio de Gobierno... Creo que la imagen que damos al mundo no es la mejor. No me gusta todo lo que ha pasado", ha declarado Nadal, que no ve claro cómo va a poder actuar el nuevo Ejecutivo socialista y ha apuntado que la mejor salida es convocar elecciones porque "muchos españoles que votamos en su día ahora no nos sentimos representados. Creo que hay demasiados pactos y no nos sentimos representados", ha insistido.