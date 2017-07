Nadal cae con épica en Wimbledon

manuel sánchez | londres

En el nuevo Rafa Nadal, ese que llega a la final del Abierto de Australia y gana Roland Garros, se echaba de menos algo que le caracterizó en el pasado. La rabia, la pasión, la capacidad de sufrimiento. Ganar en París sin ceder ningún set está muy bien, pero hacerlo tras remontar, sufrir y verse al borde del abismo, es aún mejor. Esta vez no pudo ser, Nadal se quedó a las puertas de la que podría haber sido la remontada más importante de su carrera. Y eso son palabras mayores. Pero enfrente tuvo a Gilles Muller, que hizo el partido más increíble de su vida y se llevó su victoria más merecida. El luxemburgués derrotó a Rafa Nadal por 6-4, 6-4, 3-6, 4-6 y 15-13 y el español se quedó a las puertas de conseguir la cuarta heroicidad de su vida tras ir abajo dos sets a cero. Además, el balear jugó el quinto parcial más largo de su carrera, por encima de la final de Wimbledon 2008 con Federer (9-7) o las semifinales de Roland Garros 2013 con Djokovic (9-7). «Lo he intentado y he dado todo lo que tenía», dijo Nadal al final.

La jornada de ayer también dejó la eliminación de Bautista ante Cilic por 6-2, 6-2 y 6-2.

Pero no todo fueron malas noticias. Garbiñe Muguruza remontó un 2-0 adverso en el tercer set y venció a la alemana Angelique Kerber, número uno del mundo, por 4-6, 6-4 y 6-4.