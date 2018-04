Nadal doblega a Khachanov y se mete en cuartos de Montecarlo

MANUEL SÁNCHEZ | PARís

La valentía y la potencia de Karen Khachanov no fueron argumentos suficientes para poner en problemas a Rafael Nadal, quien aseguró su presencia en los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo tras apartar al ruso (6-3 y 6-2). Con esta victoria, Nadal ya suma 65 triunfos en tierras monaguescas y continúa con su marcha hacia el undécimo entorchado, con la presión añadida de saber que no puede fallar si no quiere ceder el número uno en favor del suizo Roger Federer.

Ante un rival al que ya avasalló en 2017 en Pekín y en Wimbledon, Nadal sumó una marcha más respecto a su partido contra Aljaz Bedene y se deshizo del ruso en una hora y 20 minutos. El balear se juega hoy el pase a semifinales frente al austríaco Thiem que dejaba ko a Djokovic por 6-7 (2), 6-2 y 6-3.