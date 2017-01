Nadal : "Me siento competitivo y creo en mis opciones"

En la pista central Rod Laver Arena, en el último turno de la jornada matinal en Melbourne (no antes de las 4 horas del martes en España), Rafael Nadal debutará en el Abierto de Australia ante el alemán Florian Mayer (49º mundial) con la máxima ilusión de revalidar viejas sensaciones y recuperar su mejor ránking, actualmente el noveno del mundo. Después de un parón de dos meses, Nadal inició la temporada en el torneo de Brisbane en el que cayó ante el canadiense Milos Raonic en cuartos de final. Anteriormente, el tenista mallorquín había conquistado la exhibición de Abu Dabi.

Horas antes de su debut en Melbourne Park, Nadal se ha mostrado ilusionado y preparado para jugar el primer Grand Slam del año, que ganó en el 2009 y en el que ha sido finalista en 2012 y el 2014. "Si estoy aquí es porque creo en mis opciones. Si no me viera a mí mismo y creyera que no puedo ser competitivo, y cuando digo competitivo significa luchar por las cosas por las que he luchado durante los últimos 10 años, estaría probablemente jugando al golf o pescando en casa. Creo que soy sincero diciendo eso. Solo sé que siento que puedo luchar por las cosas que realmente me motivan", ha valorado.

Ganador de 14 Grand Slams y 66 títulos en el circuito, Nadal, de 30 años y número 9 mundial, ha admitido que no sabe cuál será su preparación para afrontar los 15 días de torneo con partidos al máximo de cinco sets. En Melbourne vuelve sin problemas físicos. La muñeca izquierda, que le obligó a parar al final de temporada, ya no le duele. "Estoy sin dolor desde hace tiempo", explicó.

EL APOYO DE MOYÀ



El único cambio para Nadal será la presencia en su equipo de su amigo Carlos Moyà, finalista en Australia en 1987. "Soy una persona a quien que no le gustan los grandes cambios", dijo Nadal. "Tengo la misma gente desde el principio y ahora contaré con la ayuda de Carlos. Pero él no es nadie nuevo para mí, desde que yo tenía 15 años hemos entrenado muchas veces hasta que se retiró. Creo que me puede ayudar porque conoce muy bien el circuito y mi tenis".

Además de Nadal, en la segunda jornada del Abierto de Australia, otro protagonista español tendrá un debut estelar. Fernando Verdasco se enfrentará en la primera ronda al campeón de las dos últimas ediciones del torneo, Novak Djokovic. Hace apenas dos semanas el madrileño tuvo contra las cuerdas a Djokovic y dejó escapar cinco 'match ball' antes de ceder la victoria al actual número 2 mundial en las semifinales del torneo de Doha. Verdasco ya dio la gran sorpresa el año pasado al eliminar en la primera ronda de Australia precisamente a Nadal.