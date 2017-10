Nadal se pasea en su estreno en Shanghái

Rafael Nadal sigue su camino para acabar el año como número 1 del mundo, puesto que recuperó el pasado mes de agosto. Para ello, este miércoles ha logrado su 13ª victoria seguida, al ganar en su debut en el Masters 1.000 de Shanghái al joven estadounidense de 21 años Jared Donaldson, que no ha sido rival para el mallorquín. En su primer enfrentamiento directo, Nadal ha ganado por 6-2 y 6-1 en menos de una hora (54 minutos) y ya está en octavos de final del torneo chino (uno de los pocos que no ha ganado nunca), donde se medirá este jueves con el italiano Fabio Fognini.

Nadal, que viene de ganar consecutivamente el Abierto de EEUU y el torneo ATP 500 de Pekín, necesita ganar también en Shanghái, y que el suizo Roger Federer no llegue a semifinales, para asegurarse acabar el año en el liderato mundial, cosa que lograría por cuarta vez en su carrera. Sus 2.370 puntos de ventaja actuales le confieren una gran ventaja sobre Federer. "Mi objetivo a principios de año era poder estar sano y, ahora que lo estoy cumpliendo, me gustaría acabar como número 1 a finales de aunque, aunque ese no fuese mi objetivo principal", aseguró Nadal en Shanghái.

No ha sido Donaldson el que se ha interpuesto en el camino del manacorense. El jugador de Providence, 52º del mundo y sin ningún título en su historial, se ha mostrado muy inconsistente y apenas ha opuesto resistencia. Ha cedido 'breaks' consecutivos para 4-2 y 6-2 en la primera manga, y para 2-0 en la segunda (y luego otro para el 5-1), lo que ha aplanado enormemente el camino al actual número 1, que no ha perdonado y no ha tenido que salvar ni una sola bola de rotura de servicio en todo el partido.