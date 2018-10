Nadal renuncia a París Bercy y perderá el número uno mundial

Rafael Nadal acaba de anunciar su baja en el Masters 1000 de París-Bercy debido a unos problemas abdominales, por lo que no disputará el partido previsto para este miércoles, debía empezar hacia las 17 horas, ante Fernando Verdasco. Este nuevo problema físico acarrea la pérdida del 'número uno' del ránking, que a partir del lunes corresponderá a Novak Djokovic.

Nadal ha convocado a la prensa unos minutos de su partido frente a Verdasco. "Estos días me he sentido bien, pero he comenzado a notar unos dolores abdominales, sobre todo en el saque. El médico me ha recomendado no jugar", ha afirmado el jugador mallorquín en París.