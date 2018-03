El Navalcarnero, en plena forma

otero conde | ponferrada

El Artístico Navalcarnero recibirá a la Deportiva en un buen momento y con la opción de meterse de nuevo entre los cuatro primeros. Ahora está empatado con tercero y cuarto a 47 puntos. El conjunto rojiblanco podría ser considerada la revelación del campeonato, pero la presencia de dos ascendidos como Fabril y Rápido de Bouzas entre los cuatro primeros, hace que sean éstos los que ostenten ese título. No obstante, ello no minimiza ni mucho menos su gran campaña. El año pasado fue 15º con 47 puntos (los mismos que lleva ahora en la fecha 27), salvándose del descenso y del play out al ganar en la última jornada 2-1 al Real Unión Club.

En la presente campaña la formación de Julián Calero empezó bien y ya estuvo incluso a punto de ocupar el liderato mediada la primera vuelta. Por entonces ganó 2-3 en El Toralín dando sensación de muy buen equipo. En casa ha cedido cuatro partidos: ante San Sebastián de los Reyes, Deportivo Fabril y Rápido de Bouzas en la primera vuelta y en su último encuentro en el Mariano González contra el Rayo Majadahonda.

El próximo rival de la Deportiva es el mejor de la segunda vuelta en el grupo I. Suma 18 puntos en estas ocho jornadas, dos más que el Rápido de Bouzas, tres más que el Atlético de Madrid B y el doble que la SD Ponferradina.

En Pobla FM

Édgar Aguado, jugador del conjunto navalcarnereño, se ha referido esta semana en una entrevista en Pobla FM al ilusionante último cuarto de Liga que se le abre a su equipo al estar tan bien clasificado: «El equipo está muy feliz por haber conseguido mantener la categoría. El objetivo ahora es disfrutar cada domingo e ir viendo adónde se puede llegar. No queremos tener ansiedad o una obligación por estar en los puesto de cabeza. Ya hemos conseguido el objetivo que el club se marcaba y ahora tenemos que seguir mirando hacia adelante, porque quedan muchas cosas bonitas por conseguir

Por la tarde

La Deportiva jugará el domingo por la mañana y los tres equipos que le pueden dar caza en la clasificación, lo harán por la tarde. Son el Toledo, el Coruxo y el Pontevedra. Si la Deportiva pierde y éstos ganan, la formación blanquiazul caerá a puesto de play out. Eso sí, las miradas estarán si cabe más centradas en ver lo que haga la Gimnástica Segoviana, que se mide al Real Madrid Castilla en La Albuera, el Racing de Ferrol, que juega contra el Unión Adarve en el Vicente del Bosque, y el Real Valladolid B, que jugará el sábado en Cerceda.

Ayer la Deportiva no pudo entrenar con toda la normalidad por la nieve y de nuevo Yac Diori no lo hizo con el resto del equipo. Todo apunta a que de nuevo el nigerino estará fuera de combate para el fin de semana y que Carlos Terrazas sólo contará con dos defensas para afrontar el choque del domingo.