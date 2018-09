Navarro: 'Quería seguir un año más, molesta acabar así'

Tres semanas después del frío comunicado del Barça anunciado el final de la trayectoria de Juan Carlos Navarro como jugador del Barça ha tenido lugar la despedida de la estrella. 'La Bomba', acompañado de su mujer Vanessa, sus dos hijas y multitud de excompañeros y amigos, ha protagonizado un emotivo acto. La estrella deja el básquet profesional con amargura. Quería seguir un año más, pero no lo dejaron. Ahora formará parte de la estructura del club como mánager de la sección vinculado a la formación de jugadores.

"Me veía para jugar un año más pero me comunicaron que no quería que siguiese. Tras varias reuniones con el presidente decidimos que era el momento. Molesta acabar así, choca que te inviten a terminar con una cosa que amas. Pero un día u otro tenía que llegar. Ahora toca pasar página y pensar en el futuro", reflexionó Navarro. "Me hubiera gustado despedirme de otra manera. Se podrían haber hecho las cosas de otra forma y mejorarlas, pero ya no hay nada que hacer", sentenció.

Con Ricky y los Gasol

El escolta cierra su etapa azulgrana con 1.139 partidos, 13.609 puntos y 35 títulos desde su debut aquel lejano 23 de noviembre de 1997. "Me quedo con las dos Euroligas, la primera por ser en Barcelona y la segunda porque fui el MVP". En el momento del adiós se acordó de su familia, rivales, entrenadores y de todo el Palau, desde la afición hasta el último empleado.

El auditorio dedicó casi dos minutos de ovación a Navarro. Allí estaban Pau Gasol, Marc, Ricky Rubio, Jordi Trias y otros jugadores con los que compartió tantas batallas. Tampoco faltaban Epi, Solozábal, Dueñas y Jiménez, que ya tienen retirada su camiseta en el Palau.

Elogios de Bartomeu

Ese momento también se producirá con Navarro, tal y como informó el presidente Josep Maria Bartomeu. El '11' se retirará el día del clásico, cuando el Madrid visite el Palau esta temporada. El próximo 25 de septiembre habrá también un acto institucional y se emitirá un emotivo documental sobre la trayectoria del astro.

Bartomeu elogió la figura de Navarro, consciente de que su final en el equipo no ha sido el deseado. "Es un acto histórico en nuestro club, hacía mucho tiempo que tenía que pasar, es la despedida de una leyenda, que nos ha hecho disfrutar muchos años. Es el momento que a un profesional no le gustaría que llegara nunca, pero llega. Su legado es incomparable", empezó diciendo el dirigente.

"El mejor de la historia"

"Seguramente es el mejor jugador de la historia del básquet azulgrana, nos ha hecho disfrutar mucho. Son 35 títulos, un jugador que llegó a nuestro club con 11 años y ahora tiene 38. Tiene afán de superación enorme, es competitivo, tiene un talento especial Navarro forma parte del patrimonio del club", agregó.

Bartomeu explicó el acuerdo al que llegó con el jugador el pasado curso para prolongar su contrato durante una década más. "Queríamos que estuviera siempre con nosotros. Sé que las cosas se podrían haber hecho mejor o de forma diferente. Su despedida estará a la altura de lo que es", comentó el presidente, que detalló los actos previstos en el futuro y la nueva función como mánager de la estrella. La cantera tendrá la fortuna de disfrutar de los consejos de un talento único.