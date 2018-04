La necesidad puede más que La Virgen

R. FERNÁNDEZ | SALAMANCA

La Virgen se presentó en El Helmántico dificultando al máximo al Salmantino (2-1). En esta tesitura se presentó en el Helmántico La Virgen, que puso en serios aprietos al conjunto charro. Los virginianos disputaron un extraordinario partido.

En buena línea y mejor inercia de juego y resultados, los de Pablo Cortés salieron más metidos en partido y verticales en busca del gol. La lluvia facilitó el juego directo de los locales que avisaron pronto en un balón largo a Murci que pudo marcar el primero tras regatear a Ivanildo. El portero pudo corregir su posición para evitar el tanto, gol que sí llegó un minuto después en un balón rechazado a la salida de un córner que Mansour manda a la red.

Una acción bien trenzada por los locales que termina en los pies de Murci para que el goleador salmantino, tras girarse, mande con la izquierda un balón inalcanzable para Ivanildo. Aún así, Porfirio y Esaú, además del incordio de Aarón y Fraguas arriba inquietaron demasiado al Salmantino. Después de ir por detrás en el marcador, no le quedaba otra al equipo virginiano que arriesgar y buscar la portería rival en la segunda parte. Y lo hizo con garra, casta y buen juego. Marcar pronto para tener opciones. Y esa puerta la pudo abrir Aarón, que sin embargo no aprovechó al cruzar demasiado su tiro cuando se había quedado solo mano a mano con Echagüe. Fue la más clara para La Virgen, pero no la única, porque a continuación dominó el encuentro hasta que Ramonín, de penalti, redujo distancias. El equipo salmantino llegó a los minutos finales con la soga al cuello que le puso La Virgen, que porfió por un empate que no llegó, pero que sí mereció. Ahora La Virgen debe sellar la victoria en casa ante el Burgos Promesas.

El técnico Roberto Carlos afirmó: «Orgulloso del juego desplegado por mi equipo. Hicimos méritos más que suficientes para llevarnos algo positivo. Gran trabajo del equipo en un campo de Primera».