La necesidad urge a Alemania

HERNÁN BAHOS | SOCHI

Suecia fue el punto de partida en la carrera de Joachim Löw como seleccionador de Alemania, en agosto de 2006 y hoy, casi doce años después, se convierte en juez de una causa en pos del Mundial de Rusia que puede acabar anticipadamente en Sochi, o seguir vigente (20.00 horas, Telecinco). Suecia llega como líder del Grupo F junto a México, el verdugo de los germanos en la primera jornada. Alemania no tiene nada y, por primera vez en su era como seleccionador, se asoma al abismo. Una victoria no solo clasifica a los suecos a falta de una jornada para el fin de la acción en el grupo, que completa Corea del Sur, sino que anticipará la eliminación del país que conquistó del pasado Mundial.

Para los críticos, la crisis ya se venía venir por la obstinación del entrenador de 58 años en mantener en su once titular a jugadores que hace tiempo están lejos de su mejor momento, como Özil, Khedira y Boateng. Tras la derrota ante el Tri mexicano, ‘Jogi’ aseguró que no se iba a tirar a la basura el plan que hace 14 años comenzó a ejecutar Klinsmann. Lo cierto es que hace tiempo el equipo da muestras de no reconocerse a sí mismo.

Para dar un certero golpe de timón, hay tres opciones, la más conservadora, ratificar a sus once del debut y esperar una reacción rebelde que los absuelva de su mal partido en el Luzhniki de Moscú. La segunda, daría un poder más ofensivo al equipo con dos movimientos en el tablero: Jonas Hector por Plattenhardt; y Reus por Draxler. Poner de entrada toda la carne en el asador es la opción extrema que guarda el entrenador, aunque quizá no sea la primera.

Ajena a los debates, la selección de Suecia alcanzó sus tres primeros puntos en el Mundial ruso por la vía de un penalti sobre Viktor Claesson. El jugador ha dicho que el equipo debe mantener ante Alemania la consistencia que mostró en los partidos clave de clasificación.