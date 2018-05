Los nervios entran en juego en la recta final

OTERO CONDE | PONFERRADA

Los nervios se apoderan de los equipos que se juegan algo en las últimas jornadas, sobre todo de los que pelean por no bajar. No hay más que mirar para la última jornada disputada, cuando el Racing de Ferrol se dejaba dos puntos en la recta final ante un rival directo como el Real Valladolid B, al que ganaba por 2-0. Podemos señalar también la derrota del Pontevedra, que venía de un buen mes de resultados y que caía 3-0 en Segovia ante otro oponente directo. O la racha negativa que lleva el filial pucelano, que había enlazado más de tres meses sin perder y que ahora suma tres fechas sin ganar.

En las últimas horas el Coruxo realizaba un relevo en el banquillo. En su cuarta temporada como entrenador, Rafa Sáez fue destituido y Jacobo Montes, su segundo y ex entrenador del Choco, se hace cargo de las riendas del equipo. «Estamos preocupados y todos, tanto Rafa como los jugadores y la directiva, queremos lo mejor para el Coruxo», afirmaba el presidente Gustavo Falque. El conjunto gallego ha ganado un partido -con muchos apuros ante el colista- y perdido cuatro en las últimas cinco jornadas y está en puesto de play off de descenso. La derrota en Toledo le complica la vida. De haber ganado, casi podría haber firmado la tranquilidad. Y el enfrentamiento de este domingo en O Vao ante el Fuenlabrada no es muy alentador. De no ganar, podría encarar el último choque sin depender de sí mismo para salvarse.

En el Toledo, próximo rival de la Deportiva, los nervios están a flor de piel. El cuadro manchego salvó un match ball ante el Coruxo, pero sigue muy necesitado y el margen es muy escaso. Las curiosidades el fútbol hacen que con un empate pudiese seguir con vida de cara a la última jornada, pero también descender este mismo domingo. La victoria le mantendría con vida hasta la última jornada, pues le tiene ganado el golaverage particular al Coruxo, que le lleva tres puntos, y en un posible triple empate a 43 puntos con el Racing y el Coruxo también sale beneficiado.

En la Deportiva Ponferradina hay cierta tranquilidad, aunque no es completa. Ayer no entrenó Javier Mandaluniz. David Gómez podría debutar en casa el domingo.