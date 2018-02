Neymar se opera, estará dos meses de baja, no jugará contra el Madrid y ya solo piensa en el Mundial

La peor noticia para el Paris Saint Germain. Su futbolista insignia, Neymar, no jugará definitivamente el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. Pero no solo eso, el delantero brasileño ha decidido operarse, estará dos meses de baja, no volverá a competir hasta mayo y, en estos momentos, solo piensa en el Mundial. Así lo afirma con rotundidad 'OGlobo' en Brasil.

Neymar sufrió el pasado fin de semana una lesión que ha sido más grave de lo esperado. Aparte del esguince de tobillo, que probablemente y con tratamiento le habría permitido enfrentarse al Madrid, el jugador sufre una fisura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Neymar tuvo que retirarse en camilla antes de que finalizara el partido que enfrentó al PSG con el Olympique de Marsella.

EL PLAN DEL FUTBOLISTA

La intención del futbolista es reaparecer en las tres últimas jornadas del campeonato francés y disputar, si su equipo sigue vivo en la competición, la final de la Champions antes de concentrarse con Brasil para afrontar el Mundial de Rusia.