A. GÓMEZ | Sochi

Fernando Hierro, seleccionador español, dijo al final del primer partido de España en el Mundial Rusia 2018 que «el equipo ha sabido levantarse por dos veces en el marcador, nunca dejó de creer y estoy satisfecho con el rendimiento del equipo. Cuando mejor estábamos nos han empatado, no es fácil remontar, nos hemos sobrepuesto a todo tipo de adversidades, el equipo tuvo personalidad», apuntó Hierro, quien al ser cuestionado por el gran partido de Diego Costa, dijo que estuvo «muy bien en líneas generales, igual que el resto de la selección».

«Estoy muy orgulloso de los míos. No cambiaba a Cristiano por ninguno de los míos». «Hemos dado dado un paso importante. Nos hemos sobrepuesto a las adversidades. El equipo ha peleado. No ha dejado de creer y eso es lo importante con todas las circunstancias», dijo Hierro.

En cuanto a la actuación de Diego Costa expuso: «Diego ha estado muy bien. Entrena bien y el equipo ha estado bien en general. Compromiso, orgullo, personalidad. Es un equipo maduro que no duda. Sabe lo que quiere y como juega. Llevan dos años trabajando juntos».

El seleccionador español, Fernando Hierro, aseguró en relación a la plantilla: «Da gusto cuando uno tiene unos jugadores con esa madurez y ese compromiso. No dudan de sus características y eso es muy importante».

Sobre a la actuación de De Gea manifestó: «Nosotros somos un equipo. Sabemos que hay jugadores que tienen mejor o peor día. Eso es humano y nosotros no dudamos de nuestros jugadores. Es uno de los nuestros. Aquí no dejamos tirado a nadie. Le he dado un abrazo después del partido. Sé perfectamente que el portero es un puesto especial con una psicología especial».

Hierro concluyó: «En un partido hay momento y tenemos muy claro lo que queremos y lo que pedimos. Ojalá estemos aquí el máximo de tiempo posible».