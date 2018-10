PABLO RIOJA | LEÓN

Juanjo Fernández vivía un nuevo ‘Día de la Marmota’ el pasado miércoles. Una inoportuna lesión en su malogrado hombro izquierdo le obligaba a retirarse antes de tiempo. El silencio se dejó escuchar durante algunos segundos en el Palacio de Deportes mientras Guijosa agachaba la cabeza consciente de que uno de sus pilares podía volver a caerse. El lateral viajará a Madrid este jueves para someterse a una nueva resonancia magnética y entonces, sólo entonces, sabrá si la suerte cae esta vez de su lado. Son muchas las voces críticas que ‘piden’ al de Ciudad Real que modifique su manera de afrontar los partidos porque así evitaría tantos percances. Pero Fernández lo tiene claro y se muestra contundente. «No cambiaré mi forma de jugar pese a las lesiones», insiste.

«Si he llegado hasta aquí es por mi forma de entender el balonmano, así es como disfruto y si lo hiciera al 80% de mis posibilidades porque creo que me voy a lesionar no sería yo», admite. «Al final, si no vas con todo contra una defensa no consigues abrir huecos y si no creas peligro eres un jugador más». Fernández se muestra optimista aunque siente frustración por no poder ayudar a sus compañeros. La primera derrota europea del Abanca Ademar le «preocupa» pero no en exceso. «Hay tiempo de reacción». Después de un mes de septiembre de ‘infarto’ para el conjunto leonés, que Juanjo valora como «muy bueno» pese a las derrotas contra Bidasoa y Elverum —en Liga y Champions—, ahora toca viajar a la cancha del Teucro —mañana a 20.00 horas— con el único objetivo de «vencer si lo que pretendemos es estar arriba. No valen excusas».

Guijosa ha pedido a los suyos más concentración a nivel defensivo, sobre todo tras la derrota del pasado domingo en Noruega. Pero Fernández no considera que el equipo esté encajando más goles de lo habitual. Entrenamos genial y creo que defendemos bien, pero es cierto que la salida ante Bidasoa no fue buena y nos pasó factura, algo parecido a lo del Elverum», finaliza.