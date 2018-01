«No debemos precipitarnos»

álex estébanez | ponferrada

Fiel a su estilo tranquilo, Carlos Terrazas no pierde los nervios por la escasez de jugadores en el primer equipo para afrontar el partido de mañana ante el San Sebastián de los Reyes. Es más, antes de hablar sobre lo que puede venir en el mercado invernal, el técnico deportivista alabó el trabajo de los jugadores de la cantera pero, por encima de todo, puso el foco en el choque de mañana.

Así, a la hora de hacer su particular carta a los Reyes Magos aprovechando la fecha de su comparecencia ante los medios previa al primer partido del año, Terrazas pidió «ganar al San Sebastián de los Reyes. No tenemos que desviar la atención de este partido y hay que volcar todas nuestras energías en este encuentro, en el que podríamos conseguir la cuarta victoria consecutiva, que no es fácil. Tenemos esta oportunidad, jugamos en casa ante nuestra afición y es importantísimo arrancar bien tras el parón navideño y seguir en la línea en la que acabamos el año pasado».

En cualquier caso, y dado que para ese partido la Deportiva va casi con los justos (sólo cuenta con once jugadores de campo en la primera plantilla), era obligatorio preguntarle al entrenador y director deportivo sobre este particular y sobre la llegada de nuevos jugadores: «Ahora mismo tenemos tres fichas sénior libres, que es lo más acuciante, y las sub-23, y la idea es cubrirlas de aquí al 31 de enero, pero lo que no debemos hacer es precipitarnos. Entiendo que los tiempos de los medios y el gran público son distintos de los que manejamos los técnicos, y eso provoca una cierta incomprensión sobre las decisiones que se toman. Tenemos jugadores del filial que están entrenando fenomenal y haciendo las cosas muy bien. Cuando a uno le gusta el trabajo de cantera tiene que ser con todas las consecuencias. Aquí se está haciendo un buen trabajo en ese sentido y tenemos chavales que creo que a corto o medio plazo pueden formar parte del primer equipo».

Ya centrado en el partido ante el San Sebastián de los Reyes, Terrazas no dio pistas sobre quién ocupará la portería, que es casi la única duda a la hora de hacer el once, aunque sí apuntó que Mandaluniz «está perfectamente para jugar».