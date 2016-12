«No elegiría ningún momento para perder, pero no ha sido el mejor»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Punto final a la racha de la Cultural en el último partido de la primera vuelta y en el último suspiro del tiempo de prolongación. Un gol del defensa central navarro del filial del Osasuna Endika en el minuto 92 del encuentro supuso que el efecto Sergio Ramos lo sufriera el equipo leonés en Tajonar, que deja un regusto amargo en el entrenador Rubén de la Barrera. Un técnico que ha cambiado las formas, la mentalidad y el juego de un bloque que aspira a acabar primero de grupo y después subir a Segunda División.

—Llegó la primera derrota de la temporada en Liga...

—Era impensable creer que fuésemos a perder en el último segundo del último partido de la primera vuelta, pero finalmente se produjo. Hay que aprovechar esta derrota para aprender. Generamos muchas ocasiones. Creo que hubo penaltis que no se señalaron. Llegó la última acción del partido, que no estuvo bien defendida. Ese detalle nos llevó a perder el primer partido de Liga. Dejamos espacio, la primera pelota la teníamos que haber ganado. Por ahí llegó el 2-1.

—¿Cree que el equipo mereció el castigo de la derrota?

—Cuesta entrar en cada uno de los partidos. Sabíamos que el rival nos podía acosar porque el filial de Osasuna tiene una buena estructura. Pero poco a poco fuimos capaces de superar su disposición y acercarnos con claridad. Llegamos muchísimo. Su portero intervino en muchas ocasiones. Hicimos muchas cosas bien y fuimos merecedores de un resultado amplio por lo que se vio sobre el campo de juego en la segunda parte.

—¿Pero queda un regusto amargo en el equipo justo antes del parón?

—Los jugadores del Osasuna tenían muchas ganas de ser los primeros en ganarnos y les felicitamos por esta razón, pero tenemos que disfrutar de nuestra puntuación, porque en estos instantes cuando termina la primera vuelta de la Liga la querría todo el mundo. Reconozco que es una lástima irnos de vacaciones con la sensación de la derrota.

—Esa presión que tenía el equipo por cuándo llegaría la primera derrota al menos se ha quitado, ¿no?

—No creo que por haber perdido ante el Osasuna B se nos quite esa presión. Lo que buscábamos era no perder sabiendo que podía pasar. Después de esa derrota, se multiplican las sensaciones pero esto forma parte del fútbol. Somos ambiciosos y queríamos concluir la primera vuelta con victoria, o al menos no perder. Hicimos un buen partido, en algunos momentos espectacular y entiendo que deberíamos haberlo acabado con victoria amplia y clara, pero ya no queda otra y felicito al rival.

—¿Es el mejor momento para que llegara la primera derrota de Liga?

—No elegiría ningún momento para perder, pero éste no ha sido el mejor ni el más adecuado por ser el último partido de la primera vuelta.

—Después de la primera derrota en el campeonato de Liga, el proyecto sigue adelante...

—Sí. Es un plan que me atrae muchísimo. Hay que seguir trabajando.

—Además, después de que se haya concretado su renovación por dos temporadas más. ¿Cómo se ha producido la renovación?

—Hace algo más de un mes aproximadamente que estábamos hablando y concretando determinadas cosas. Finalmente he firmado la renovación por dos años más con la Cultural. Estoy muy satisfecho por la decisión que he asumido porque realmente es lo que quiero.

—Después de tanto trabajo y constancia por su pasión, el fútbol, ¿ha llegado la hora de crecer y dar el salto como entrenador al menos hacia una categoría superior?

—Me encuentro en un equipo grande, muy a gusto con la afición, con mis dirigentes que creen en mí. Estoy trabajando de forma excelente aquí. Ojalá llegue lo mejor y podamos ascender. Ver a la Cultural en el fútbol profesional sería mi sueño. El trabajo es el método para conseguirlo. El plan que hay en la Cultural me gusta, me ilusiona y confío en esta plantilla.

—¿Renovar por la Cultural cree que es la mejor postura para un entrenador que comienza a sonar con fuerza en el fútbol nacional?

—En el fútbol hay que tratar de no equivocarse. Cuando te sientes a gusto y valorado, con independencia y buena sintonía para trabajar en un colectivo, nada puede indicar que tomas una decisión equivocada.

—¿Qué piensa que es vital para seguir en el camino del objetivo?

—Saber gestionar los vaivenes y obstáculos que se presentarán a lo largo de la competición.

—El equipo está en la dirección correcta. ¿La renovación es la mejor prueba?

—Si este equipo ha llegado a donde se encuentra ahora mismo es gracias a la plantilla de jugadores. Espero que lo mejor de este año, que la verdad ha sido mucho, sea lo peor del próximo. Espero recorrer un excelente próximo año todos juntos.

—¿Quedarán secuelas después de esa primera derrota?

—No creo que queden secuelas, quedará un aprendizaje. Después del partido hubo provocaciones y nos teníamos que haber controlado.

Así se expresa Rubén de la Barrera, un entrenador con una capacidad demostrada, ya preparado para partidos como el de Copa en el Santiago Bernabéu todos los domingos. Al tiempo.